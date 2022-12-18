Lionel Messi’den emeklilik açıklaması! Milli takımı bırakacak mı?

Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. 35 yaşındaki Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Messi, "Çok acı çektik ama başardık. Tanrı'nın bu kupayı bana vereceğini biliyordum" dedi.

En büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Messi, "Hayatım boyunca benim tek büyük hayalim vardı. Kariyerime bir Dünya Kupası şampiyonluğu eklemek. Tanrı'dan daha fazlasını isteyemem ben... Öyle mutluyum ki... Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

Messi, emeklilik hakkında ise "Arjantin Milli Takımı'nı bırakmadım. Böyle bir karar da almadım... Şampiyon olarak yoluma devam etmek istiyorum" sözlerini kullandı.