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Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:37

Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu İspanyol basınında!

AA
Arjantin’in Dünya Kupası şampiyonluğu İspanyol basınında!

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, finalde Fransa'yı penaltı atışlarında yenerek kazanan Arjantin, İspanyol basınında manşetlere taşındı.

İspanya'da gerek spor gerekse siyasi gazetelerde manşete çıkan Arjantin'de, kaptan Lionel Messi öne çıkarılan isim oldu.

Spor gazetelerinden Marca, Arjantin Milli Takımı'nın lakabı olan "gök mavililer" ile Messi isimlerini manşetinde kullanarak "Tarihin en iyi finalinde Arjantin üçüncü Dünya Kupası'nı kazandı. Leo artık layık olduğu Dünya Kupası'nın sahibi." diye yazdı.

"Gökte" başlığını atan AS gazetesi de "Turnuvanın en iyi oyuncusu ve finaldeki iki gol atan Messi'nin öne çıktığı Arjantin, üçüncü Dünya Kupası'nı kazandı." ifadelerine yer verdi.

El Mundo Deportivo'nun haberinde "Messi, tarihin en iyisi" manşetini atarak, Arjantin'in mükemmel bir finalde Fransa'yı penaltılarda mağlup ederek, Dünya Kupası'nı kaldırdığı vurgulandı.

Sport gazetesi de konuyla ilgili haberi, 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de Diego Maradona'nın yarı finalde İngiltere'ye attığı gol için kullanılan "Tanrının eli" yakıştırmasını bu kez Messi için kullanarak, Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile fotoğrafının üzerine "Tanrı var" ifadesiyle verdi.

Diğer İspanyol gazetelerinden El Pais, "Unutulmaz bir finalin ardından Messi'nin Arjantin'i taçlandırıldı", El Mundo "Messi işini bitirdi", ABC "Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki üçüncü yıldızını Messi işledi", La Vanguardia "Messi artık Dünya Kupası'na sahip" başlıklarını attı.

Messi'nin maç sonrasında basına açıklamalarında, "Diego (Maradona) bu kupayı bana hediye edecekti. Kariyerimi bu kupayla kapatmak istiyordum. Artık daha fazlasını isteyemem." şeklindeki ifadesi İspanyol basınında öne çıktı.

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Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu İspanyol basınında!
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