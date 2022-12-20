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Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:00

Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

DHA
Dünya Kupası finalisti Fransa’nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup olarak kupaya ulaşamayan Fransa'nın kadrosunda sadece iki futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti.

FIFA 2022 Dünya Kupası finalisti Fransa milli takımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fransa milli takımında oynayan futbolculardan sadece 2 oyuncunun Fransız futbolcu olduğu ortaya çıktı. 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu Fransa forması altında mücadele etti.

Finalde Arjantin'e yenilen Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. Bu iki isim dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturuyor. Fransa Milli Takımı'nda turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Kylian Mbappe başta olmak üzere 13 futbolcu Afrika kökenli. Altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı. Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. 24 kişilik kadrolarında sakatlığı nedeniyle Benzema yer almazken; golcü oyuncunun kökeni ise Cezayir.
GRIEZMANN'IN ANNESİ ALMAN, BABASI PORTEKİZLİ
Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli.
3 İSPANYOL, 1 İTALYAN VAR
Kadrosunda 2 Fransız kökenli futbolcu bulunan Fransa Milli Takımı'nda 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor. Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle:
Hugo Lloris: Katalan
Alphonse Areola: Filipinler
Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Jules Kounde: Benin
Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya
William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan
Dayot Upamecano: Gine Bissau
Raphael Varane: Martinik
Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe
Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali
Aurelien Tchouameni: Kamerun
Eduardo Camavinga: Angola
Matteo Guendouzi: Fas
Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun
Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz
Olivier Giroud: İtalya
Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal
Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa

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Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı
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