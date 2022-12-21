Karagümrük-Uşakspor maçında 4. hakem Cansu Tiryaki soyuna odasına götürüldü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Bugün Karagümrük ile Uşakspor karşı karşıya geldi. Karagümrük - Uşakspor maçında dördüncü hakem Cansu Tiryaki'nin bir rahatsızlık yaşadı.
Tiryaki, rahatsızlık yaşaması sonucu sağlık görevlilerinin müdahalesi ile maçı yarıda bırakarak soyunma odasına götürüldü. (A Spor)
- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar
• MKE Ankaragücü
• HangiKredi Ümraniyespor
• Demir Grup Sivasspor
• Medipol Başakşehir
• Fenerbahçe
• Karacabey Belediyespor