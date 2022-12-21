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Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:40 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:43

Karagümrük-Uşakspor maçında 4. hakem Cansu Tiryaki soyuna odasına götürüldü

Karagümrük-Uşakspor maçında 4. hakem Cansu Tiryaki soyuna odasına götürüldü

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçınd karşı karşıya gelen Karagümrük ve Uşakspor bir üst tura yükselmek için mücadele ederken maça 4. hakem Cansu Tiryaki'nin yaşadığı rahatsızlık damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Bugün Karagümrük ile Uşakspor karşı karşıya geldi. Karagümrük - Uşakspor maçında dördüncü hakem Cansu Tiryaki'nin bir rahatsızlık yaşadı.

Tiryaki, rahatsızlık yaşaması sonucu sağlık görevlilerinin müdahalesi ile maçı yarıda bırakarak soyunma odasına götürüldü. (A Spor)

- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

• MKE Ankaragücü
• HangiKredi Ümraniyespor
• Demir Grup Sivasspor
• Medipol Başakşehir
• Fenerbahçe
• Karacabey Belediyespor

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Karagümrük-Uşakspor maçında 4. hakem Cansu Tiryaki soyuna odasına götürüldü
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