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Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:49 Son Güncelleme: 21.12.2022 16:51

Süper Lig'de bir ilk! Kulüp başkanları hakem ataması yaptı

Süper Lig’de bir ilk! Kulüp başkanları hakem ataması yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin davetiyle Süper Lig Kulüp Başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Haftanın Karşılaşmalarını Yönetecek Hakemler:

23.12.2022 Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü: ALİ ŞANSALAN

23.12.2022 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK: ARDA KARDEŞLER

24.12.2022 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor: METE KALKAVAN

24.12.2022 Kasımpaşa A.Ş. - Demir Grup Sivasspor: SARPER BARIŞ SAKA

24.12.2022 Trabzonspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş.: HALİL UMUT MELER

25.12.2022 Adana Demirspor A.Ş. - VavaCars Fatih Karagümrük: ERKAN ÖZDAMAR

25.12.2022 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.: ATİLLA KARAOĞLAN

25.12.2022 Arabam.com Konyaspor – Corendon Alanyaspor: BAHATTİN ŞİMŞEK

25.12.2022 Galatasaray A.Ş. – İstanbulspor A.Ş.: ABDÜLKADİR BİTİGEN

HAFTAYI BAY GEÇEN TAKIM: Yukatel Kayserispor

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Süper Lig'de bir ilk! Kulüp başkanları hakem ataması yaptı
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