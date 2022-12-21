Süper Lig’de bir ilk! Kulüp başkanları hakem ataması yaptı

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.
Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Haftanın Karşılaşmalarını Yönetecek Hakemler:
23.12.2022 Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü: ALİ ŞANSALAN
23.12.2022 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK: ARDA KARDEŞLER
24.12.2022 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor: METE KALKAVAN
24.12.2022 Kasımpaşa A.Ş. - Demir Grup Sivasspor: SARPER BARIŞ SAKA
24.12.2022 Trabzonspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş.: HALİL UMUT MELER
25.12.2022 Adana Demirspor A.Ş. - VavaCars Fatih Karagümrük: ERKAN ÖZDAMAR
25.12.2022 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.: ATİLLA KARAOĞLAN
25.12.2022 Arabam.com Konyaspor – Corendon Alanyaspor: BAHATTİN ŞİMŞEK
25.12.2022 Galatasaray A.Ş. – İstanbulspor A.Ş.: ABDÜLKADİR BİTİGEN
HAFTAYI BAY GEÇEN TAKIM: Yukatel Kayserispor