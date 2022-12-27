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Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:04 Son Güncelleme: 27.12.2022 12:05

Spor Toto 1. Lig’de yılın santraforu Eren Tozlu oldu

İHA
Spor Toto 1. Lig’de yılın santraforu Eren Tozlu oldu

Erzurumspor FK forması giyen Eren Tozlu, Marka Futbol tarafından düzenlenen Spor Toto 1. Lig 2022 Yılı Altın Karması ve Spor Toto 1. Lig’de Yılın Santraforu ödülünün sahibi oldu.

Erzurumspor FK'nın başarılı oyuncusu Eren Tozlu, Marka Futbol tarafından düzenlenen "Spor Toto 1. Lig 2022 Yılı Altın Karması ve Spor Toto 1. Lig'de Yılın Santraforu" ödülünü kazandı. Tecrübeli futbolcu, ödülünü Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden Tanju Çolak'ın elinden alırken, ödüle layık görüldüğü için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Törende kısa bir açıklama yapan Eren Tozlu, "Böyle bir ödülü Tanju Çolak gibi bir efsaneden almak ayrı bir gurur oldu benim için. Beni bu ödüle layık gören Marka Futbol ailesine ve her zaman yanımda olan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve büyük Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyor, herkesin yeni yılını kutluyorum'' dedi.

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Spor Toto 1. Lig’de yılın santraforu Eren Tozlu oldu
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