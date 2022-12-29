SON DAKİKA: Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti!

3 DÜNYA KUPASI KAZANDI

6 kez bir maçta 5 gol, 30 kez de bir maçta 4'er gol atmayı başaran Pele, 92 karşılaşmada ise hat-trick yaptı. Pele Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı ise 3 kez kaldırdı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Pele'nin ailesinin yaptığı açıklamada, "Bugün huzur içinde aramızdan ayrılan Pele'nin yolculuğuna ilham ve aşk damgasını vurdu. Aşk, aşk ve aşk. Sonsuza kadar..." ifadelerini kullandı.