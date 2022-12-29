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Giriş Tarihi: 29.12.2022 21:57 Son Güncelleme: 29.12.2022 22:40

SON DAKİKA: Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri... Uzun süredir hastanede kanser tedavisi gören futbol efsanesi Pele, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yaşamını yitirdi. 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi uygulaması gören Brezilyalı yıldızdan akşam saatlerinde üzücü haber geldi. Brezilya basını 82 yaşındaki efsane oyuncu Pele'nin hayatını kaybettiğini manşetlerine taşıdı.

1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Pele, Maradona ile birlikte dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyordu.

PELE'NİN FUTBOL KARİYERİ

Dünya çapında Pele olarak tanınan Edson Arantes do Nascimento, 23 Ekim 1940 tarihinde dünyaya geldi. Futbola yeteneği ile doğduğu ülke olan Brezilya'da Santos Takımı'nın dikkatini çeken Pele, altyapıya adım attı. 4 yıl sonra ise A takıma yükselmeyi başardı.

GOLLERE FISILDAYAN ADAM

1956'dan 1974 yılına kadar Santos'ta mücadele eden Pele, çıktığı 638 maçta 619 gol attı. 1975-1977 yılları arasında New York Cosmos forması giyen efsane futbolcu, bu takımda ise 56 müsabakada 31 gol buldu.

92 MİLLİ MAÇTA 77 GOL!

Pele, Brezilya Milli Takım formasını ilk olarak 1957'de giydi. 1971'e kadar olan milli takım kariyerinde 92 maça çıkan Pele, 77 kez gol sevinci yaşadı. Pele, futbol kariyeri boyunca toplamda 1281 kez rakip fileleri havalandırarak, en çok gol atan gol kralı ünvanına sahip oldu.

3 DÜNYA KUPASI KAZANDI

6 kez bir maçta 5 gol, 30 kez de bir maçta 4'er gol atmayı başaran Pele, 92 karşılaşmada ise hat-trick yaptı. Pele Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı ise 3 kez kaldırdı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Pele'nin ailesinin yaptığı açıklamada, "Bugün huzur içinde aramızdan ayrılan Pele'nin yolculuğuna ilham ve aşk damgasını vurdu. Aşk, aşk ve aşk. Sonsuza kadar..." ifadelerini kullandı.

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