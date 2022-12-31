Bize yapay değil parlak zeka lazım

Türkiye, Sivasspor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor. Hakem camiası iptal edilen gol için net bir yorum yapamadı. Ofsayt olmadığı kesinlikle vurgulanıyor. Dünya Kupası sonrası hakemler neden bu kadar kötü başladı? Futbolda gerilim çok yüksek. Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonra ne yapmalı.Hakemin beyni öyle bir şekle girmiş ki!olay hakemlik açısından son derece üzücü.Üstelik de VAR protokolü diyor ki 'Maçı genelde hakeme bırakın. Çok net bir kanıt varsa incelemeye çağırın.' Ama VAR hakemi Özgüç Türkalp ne düşündü anlamak mümkün değil, hakemi çağırdı. Hakem gitti, 5 dakika süreyle pozisyonu inceledi. Sonrasında bakıp bir şey göremiyor.'Madem ki VAR çağırdı, ben büyük takımla ters düşmeyeyim' psikolojisi ile iptal kararı verdi. Üstelik de böyle bir karar veriyorsa gerekçesini monitörden ayrıldıktan hemen sonra VAR işareti yapıp göstermesi lazım.Hakemler, bu takımların yönetimi, teknik adamları, futbolcuları ve taraftarları altında zihinsel sıkıntıya giriyorlar. Daha da önemlisi büyüklerin medyası, lehlerine çok önemli bir yanlış olduğu halde hiç değinmiyorlar. Tersi olursa da yazıların ve yorumların dörtte 3'ü hakem oluyor.Karamsar olmamak mümkün değilaynı filmi seyretmekten bıktık, usandık. Kangren olan bir durum var.Çünkü geçmişten gelen önemli sorunlar var. Takıma göre, kişiye göre hemen hemen maçların birçoğunda verilen yanlış kararlar oluyor. Geçmişten gelen yanlışlıklar, VAR sistemi geldikten sonra bile hâlâ devam ediyorsa söylenecek fazla bir sözümüz yok.Ardından Sivasspor- Galatasaray maçında Sivasspor'un attığı golde ne vardı diye düşünüyorum. Nasıl bir ofsayt ya da nasıl bir faul hâlâ belli değil! Böyle gerçekten uzak kararların verildiği yerde güven ortamını oluşturma şansımız yok. Böylesi hakem yanlışlarının olduğu ligin bundan sonraki maçlarını düşündüğümüzde karamsar olmamamız için bir neden yok.VAR, Özdamar'ı neden ekran başına çağırdı?Dünya Kupası'nda VAR olmasına rağmen hakemlerin ciddi hatalar yaptığını gördük. FIFA hata yapan hakemleri ve VAR'da görev yapan isimleri hemen evine gönderdi.Pozisyona gelirsek, hakem Özdamar golü verdi, VAR neden kendisini ekrana çağırdı? TFF, VAR kayıtlarını dinlemeli, Özdamar'a da 'Sana gösterilen görüntülerde golü iptal etmene neden olan pozisyon nedir?' diye sormalı ve hata varsa bu konuşmaları açıklamalı.Hakem koridorda Sivaslılara 'ofsayt' demişsene hakemlerle ilgili gel-gitli kararlardan sonra bu tür vahim hatalar beni şaşırtmıyor. Türk hakemlik tarihine eklemmiş ikonik olaylardan, hatalardan bir tanesi.Zaten çizgi de çizilemedi. İşin vahim tarafı, iddia o ki koridorda hakem, Sivaslılara 'Ofsayt gerekçesiyle iptal edildi" demiş. TFF özelinde MHK ligin zirvesine ve düşme hattına dahi direkt etki edecek Sivas'ın golünün iptalinin gerekçesini açıklamalı. Bu olayı hata olarak görmüyorum!Sn. Erden Timur'un şimdilerde "lâl" olmuş tehditkâr diliyle ironik cevap vereyim;Diğer kulüplerin ses çıkarmaması enteresan!hafta üst üste fahiş hatalar oldu. Gaziantep'te, Beşiktaş'a kırmızı çıkması lazımdı, hakem bu yorumu yapmadı. Ama o bir yorumdu.Birden bire lige 'şaibe' düştü. Sanki hakemler ilk yarıda aleyhte yapılan hataların borcunu ödüyorlar. TFF, bu golün neden iptal edildiğini açıklamak zorunda. Eğer bunu göremezsek kalan sürede olaylar daha da büyüyecektir. Bir anlamadığım nokta da pozisyon sonrası sadece F.Bahçe'nin açıklama yapması. Yarışta Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de var. Bu hata onları da etkiliyor. Ama tartışma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçiyor. Enteresan!Türk futbolu girdaba kapıldıgolden sonra Galatasaraylı oyuncuların reaksiyonlarına baksa zaten VAR'a gitmeye gerek duymazdı.Verilen bu tür kararlar ligi de oyuncuları da teknik adamları da yöneticileri de doğal olarak bozuyor. Herkes farklı bir niyet aramaya başlıyor. Böyle olunca mücadele sahadan çıkıp başka yerlerde yapılmaya başlanıyor. Bu seviyeler futbolumuzu aşağı çeken seviyeler.Hangi takım aleyhine böyle kararlar verilmeye devam ederse de bu tartışmalar bitmeyecek.Kim verecek sana iyi hakemini!hakemi ofsayt belirlediyse hakemi neden monitöre çağırır? Hadi çağırdı, Özdamar neden bu kararı verir? Bu, ligimizde ilk ya da en büyük hata değil.Hakem olabilmenin hakem camiasında aile ve ilişkiler bağına düğümlenmiş olması. Futbolumuzda gerilimin yüksek olmadığı gün zaten olmadı. Kan emer gibi bu tansiyonu yükseltenler olduğu sürece de gerilim bitmez."Yabancı hakem gelmeli" diyenlerin Milano'da manken ajansından defileye manken getirir gibi, yabancı hakem bulamayacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Cehaletin zırvası büyük olur. Kim verecek sana iyi hakemini?Perşembe günü oynanan Sivasspor-Galatasaray mücadelesinin 56. dakikasında Ulvestad'ın golünde hakem Erkan Özdamar önce santra noktasını gösterdi. Ancak VAR'daki Özgüç Türkalp'ten gelen çağrı üzerine ekran başına giden Özdamar, yaklaşık 5 dakika pozisyonu inceleyerek golü iptal etti. Bu kararın gerekçesi açıklanmazken, futbol kamuoyu iptalin nedenini çözemedi.