Bize yapay değil parlak zeka lazım

SABAH Spor yazarları, Türkiye gündemine bomba gibi düşen Sivasspor-Galatasaray maçındaki olay pozisyonu değerlendirdi
SORU: Türkiye, Sivasspor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor. Hakem camiası iptal edilen gol için net bir yorum yapamadı. Ofsayt olmadığı kesinlikle vurgulanıyor. Dünya Kupası sonrası hakemler neden bu kadar kötü başladı? Futbolda gerilim çok yüksek. Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonra ne yapmalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Hakemin beyni öyle bir şekle girmiş ki! Sivas'taki olay hakemlik açısından son derece üzücü. Tertemiz bir pozisyon içinVAR, orta hakemi incelemeyi çağırdı. Üstelik de VAR protokolü diyor ki 'Maçı genelde hakeme bırakın. Çok net bir kanıt varsa incelemeye çağırın.' Ama VAR hakemi Özgüç Türkalp ne düşündü anlamak mümkün değil, hakemi çağırdı. Hakem gitti, 5 dakika süreyle pozisyonu inceledi. Sonrasında bakıp bir şey göremiyor. Sonra kafasına büyük takım baskısı geldi. 'Madem ki VAR çağırdı, ben büyük takımla ters düşmeyeyim' psikolojisi ile iptal kararı verdi. Üstelik de böyle bir karar veriyorsa gerekçesini monitörden ayrıldıktan hemen sonra VAR işareti yapıp göstermesi lazım. Ama hakemin beyni öyle bir şekle gelmişti ki değişik bir ruhhaliyle deparını attı ve kale önünde elini kaldırdı. Ülkemizdedünyada benzeri olmayan büyükler olayı var. Hakemler, bu takımların yönetimi, teknik adamları, futbolcuları ve taraftarları altında zihinsel sıkıntıya giriyorlar. Daha da önemlisi büyüklerin medyası, lehlerine çok önemli bir yanlış olduğu halde hiç değinmiyorlar. Tersi olursa da yazıların ve yorumların dörtte 3'ü hakem oluyor. Bizdeki futbol iklimideğişmediği sürece buna benzer olaylarınyaşanması kaçınılmazdır.
İSKENDER GÜNEN
Karamsar olmamak mümkün değil Yıllardır aynı filmi seyretmekten bıktık, usandık. Kangren olan bir durum var. Federasyonlar değişse bile hakemlerkonusunda bir türlü güven ortamını sağlayamıyoruz. Çünkü geçmişten gelen önemli sorunlar var. Takıma göre, kişiye göre hemen hemen maçların birçoğunda verilen yanlış kararlar oluyor. Geçmişten gelen yanlışlıklar, VAR sistemi geldikten sonra bile hâlâ devam ediyorsa söylenecek fazla bir sözümüz yok. Örneğin; Gaziantep-Beşiktaşmaçında N'Koudou'nun rakibe yaptığı harekettehakem, VAR'a gittiği halde ki burası çok önemli, kırmızıkartı bir türlü çıkaramadı! Ardından Sivasspor- Galatasaray maçında Sivasspor'un attığı golde ne vardı diye düşünüyorum. Nasıl bir ofsayt ya da nasıl bir faul hâlâ belli değil! Böyle gerçekten uzak kararların verildiği yerde güven ortamını oluşturma şansımız yok. Böylesi hakem yanlışlarının olduğu ligin bundan sonraki maçlarını düşündüğümüzde karamsar olmamamız için bir neden yok.
LEVENT TÜZEMEN
VAR, Özdamar'ı neden ekran başına çağırdı? Katar'daki Dünya Kupası'nda VAR olmasına rağmen hakemlerin ciddi hatalar yaptığını gördük. FIFA hata yapan hakemleri ve VAR'da görev yapan isimleri hemen evine gönderdi. TFF de Sivas'ıniptal edilen golünde bir hata olmadığını tespitederse hakem Erkan Özdamar ile ilgilibir yaptırımda bulunmalı. Pozisyona gelirsek, hakem Özdamar golü verdi, VAR neden kendisini ekrana çağırdı? TFF, VAR kayıtlarını dinlemeli, Özdamar'a da 'Sana gösterilen görüntülerde golü iptal etmene neden olan pozisyon nedir?' diye sormalı ve hata varsa bu konuşmaları açıklamalı. Hatayapanlar varsa cezayıbasmalı.
FATİH DOĞAN
Hakem koridorda Sivaslılara 'ofsayt' demiş Geçen sene hakemlerle ilgili gel-gitli kararlardan sonra bu tür vahim hatalar beni şaşırtmıyor. Türk hakemlik tarihine eklemmiş ikonik olaylardan, hatalardan bir tanesi. Ofsayt kesinlikle değil. Zaten çizgi de çizilemedi. İşin vahim tarafı, iddia o ki koridorda hakem, Sivaslılara 'Ofsayt gerekçesiyle iptal edildi" demiş. TFF özelinde MHK ligin zirvesine ve düşme hattına dahi direkt etki edecek Sivas'ın golünün iptalinin gerekçesini açıklamalı. Bu olayı hata olarak görmüyorum! Bu kararın gerekçesini bilmek kamuoyununhakkı. Sn. Erden Timur'un şimdilerde "lâl" olmuş tehditkâr diliyle ironik cevap vereyim; "Bu konuaydınlatılmazsa bu ligbitmez!"
GÜRCAN BİLGİÇ
Diğer kulüplerin ses çıkarmaması enteresan! İki hafta üst üste fahiş hatalar oldu. Gaziantep'te, Beşiktaş'a kırmızı çıkması lazımdı, hakem bu yorumu yapmadı. Ama o bir yorumdu. Sivas'ın golünde bu bileyok. Birden bire lige 'şaibe' düştü. Sanki hakemler ilk yarıda aleyhte yapılan hataların borcunu ödüyorlar. TFF, bu golün neden iptal edildiğini açıklamak zorunda. Eğer bunu göremezsek kalan sürede olaylar daha da büyüyecektir. Bir anlamadığım nokta da pozisyon sonrası sadece F.Bahçe'nin açıklama yapması. Yarışta Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de var. Bu hata onları da etkiliyor. Ama tartışma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçiyor. Enteresan!
ALİ GÜLTİKEN
Türk futbolu girdaba kapıldı Hakem golden sonra Galatasaraylı oyuncuların reaksiyonlarına baksa zaten VAR'a gitmeye gerek duymazdı. Federasyondanziyade MHK, bu işin patronuolarak böyle hataları karşılıksız bırakmamalı. Verilen bu tür kararlar ligi de oyuncuları da teknik adamları da yöneticileri de doğal olarak bozuyor. Herkes farklı bir niyet aramaya başlıyor. Böyle olunca mücadele sahadan çıkıp başka yerlerde yapılmaya başlanıyor. Bu seviyeler futbolumuzu aşağı çeken seviyeler. Maalesefbu girdaptan çıkamıyoruz. Hangi takım aleyhine böyle kararlar verilmeye devam ederse de bu tartışmalar bitmeyecek.
BÜLENT TİMURLENK
Kim verecek sana iyi hakemini! VAR hakemi ofsayt belirlediyse hakemi neden monitöre çağırır? Hadi çağırdı, Özdamar neden bu kararı verir? Bu, ligimizde ilk ya da en büyük hata değil. Sorun, insankaynağında. Hakem olabilmenin hakem camiasında aile ve ilişkiler bağına düğümlenmiş olması. Futbolumuzda gerilimin yüksek olmadığı gün zaten olmadı. Kan emer gibi bu tansiyonu yükseltenler olduğu sürece de gerilim bitmez. Yapay zekâya değil, parlakzekâlı hakemlere ihtiyacı var Türk futbolunun. "Yabancı hakem gelmeli" diyenlerin Milano'da manken ajansından defileye manken getirir gibi, yabancı hakem bulamayacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Cehaletin zırvası büyük olur. Kim verecek sana iyi hakemini?
SİVAS-GALATASARAY MAÇINDA NE YAŞANDI?
Perşembe günü oynanan Sivasspor-Galatasaray mücadelesinin 56. dakikasında Ulvestad'ın golünde hakem Erkan Özdamar önce santra noktasını gösterdi. Ancak VAR'daki Özgüç Türkalp'ten gelen çağrı üzerine ekran başına giden Özdamar, yaklaşık 5 dakika pozisyonu inceleyerek golü iptal etti. Bu kararın gerekçesi açıklanmazken, futbol kamuoyu iptalin nedenini çözemedi.