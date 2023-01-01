UEFA'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Süper Lig tarihinin..."

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'e bu kez UEFA'dan övgü geldi.
UEFA, yeni yılda takip edilmesi gereken ve 2023'te Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek futbolculara dair bir liste paylaştı. Açıklanan listede Arda da yer aldı.
"Top sürme yeteneği ve zeki pasıyla "Türk Messi" olarak adlandırılan Arda Güler, geçen sezon Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu."
"Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken Arda ayrıca 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu"
Fenerbahçe forması altında bu sezon 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Adı daha önce transferde Avrupa'nın önemli takımlarıyla geçen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.