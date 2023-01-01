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Giriş Tarihi: 1.1.2023 18:24 Son Güncelleme: 1.1.2023 18:26

UEFA'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Süper Lig tarihinin..."

UEFA’dan Arda Güler’e büyük övgü! Süper Lig tarihinin...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topluyor. Son olarak UEFA'nın 2023 yılında takip edilmesi gereken futbolcular listesinde yer verdiği 17 yaşındaki Arda Güler için kullanılan ifadeler büyük yankı getirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'e bu kez UEFA'dan övgü geldi.

UEFA, yeni yılda takip edilmesi gereken ve 2023'te Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek futbolculara dair bir liste paylaştı. Açıklanan listede Arda da yer aldı.

Arda için "Türk Messi" ifadesi kullanılırken, şu ifadeler yer aldı;

"Top sürme yeteneği ve zeki pasıyla "Türk Messi" olarak adlandırılan Arda Güler, geçen sezon Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu."

"Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken Arda ayrıca 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu"

Fenerbahçe forması altında bu sezon 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Adı daha önce transferde Avrupa'nın önemli takımlarıyla geçen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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UEFA'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Süper Lig tarihinin..."
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