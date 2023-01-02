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Giriş Tarihi: 2.1.2023 11:11

Pele son yolculuğuna uğurlanıyor! Dikey mezar detayı...

Pele son yolculuğuna uğurlanıyor! Dikey mezar detayı...

Son dakika haberleri: Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş büyük yıldızları arasında yer alan Brezilyalı efsane Pele, düzenlenecek olan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

82 yaşında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin vefatı, futbolseverleri yasa boğdu. Brezilyalı efsane son yolculuğuna uğurlanmak için Santos'a sevk ediliyor.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Brezilya futbolunun büyük yıldızı Pele'nin cenazesini, kariyerinin en iyi maçlarından bazılarını oynadığı stadyumda düzenlenecek. Sao Paulo'nun dışındaki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenecek olan törene binlerce taraftarın katılması bekleniyor.

ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDEN GEÇİRİLECEK

Üç kez Dünya Kupası şampiyonunun cenazesi, stadyumdaki törenin ardından Santos sokaklarında taşınacak ve 100 yaşındaki annesi Celeste'nin evinin önünden geçecek.

DİKEY MEZAR DETAYI

Sonrasında ise Pele'nin cenazesi, Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda son yolculuğuna uğurlanacak.

APARTMAN ŞEKLİNDE

Pele'nin cenazesinin 'dikey mezarlığa' defnedilecek olması dikkatlerden kaçmadı. Genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde kullanılan dikey mezarlar, geleneksel mezarlıklardan farklı olarak apartman yapısı şeklinde bir mimari barındırıyor.

14 BİN CENAZE BULUNUYOR

1983'te Brezilya'nın Santos bölgesinde inşa edilen 32 katlı Memorial Necrópole Ecumênica yaklaşık 14 bin cenaze barındırıyor. Cenazeler inançlara göre vazoda kül, tabut veya anıt mezar şeklinde bulunabiliyor. Binada müze ve çatıda bir kafe de bulunuyor. Binanın yapıldığı alan ise tamamen yeşillikle çevrili.

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Pele son yolculuğuna uğurlanıyor! Dikey mezar detayı...
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