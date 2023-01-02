Pele son yolculuğuna uğurlanıyor! Dikey mezar detayı...

82 yaşında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin vefatı, futbolseverleri yasa boğdu. Brezilyalı efsane son yolculuğuna uğurlanmak için Santos'a sevk ediliyor.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
Brezilya futbolunun büyük yıldızı Pele'nin cenazesini, kariyerinin en iyi maçlarından bazılarını oynadığı stadyumda düzenlenecek. Sao Paulo'nun dışındaki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenecek olan törene binlerce taraftarın katılması bekleniyor.
ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDEN GEÇİRİLECEK
Üç kez Dünya Kupası şampiyonunun cenazesi, stadyumdaki törenin ardından Santos sokaklarında taşınacak ve 100 yaşındaki annesi Celeste'nin evinin önünden geçecek.
DİKEY MEZAR DETAYI
Sonrasında ise Pele'nin cenazesi, Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda son yolculuğuna uğurlanacak.
14 BİN CENAZE BULUNUYOR
1983'te Brezilya'nın Santos bölgesinde inşa edilen 32 katlı Memorial Necrópole Ecumênica yaklaşık 14 bin cenaze barındırıyor. Cenazeler inançlara göre vazoda kül, tabut veya anıt mezar şeklinde bulunabiliyor. Binada müze ve çatıda bir kafe de bulunuyor. Binanın yapıldığı alan ise tamamen yeşillikle çevrili.