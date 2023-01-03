Lider Galatasaray, Süper Lig’de MKE Ankaragücü’nü konuk edecek

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

DERBİYE LİDER ÇIKMA HEDEFİNDE

Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor. Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.

BEŞ OYUNCU EKSİK

"Cimbom" yarınki karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

ÖNEMLİ OYUNCULAR KART SINIRINDA

Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

LİGDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.