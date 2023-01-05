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Giriş Tarihi: 5.1.2023 23:34

Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu

AA
Abdullah Avcı’dan Giresunspor maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni yıl itibarıyla yeni başlangıçlar için önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor'un yörenin takımı olduğunu belirterek, "Hakan hocayla beraber istikrarlı şekilde bir alt ligden beri önemli işler yapıyorlar. Son 4 maçta 10 puan topladılar. Galatasaray, Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmişler. Oyun stratejilerini iyi uyguluyorlar. Biz de geçen hafta dramatik mi talihsiz gün mü dersiniz, kırılma maçı oynadık. O maçın üzerinde çalışarak yeni yıl itibarıyla yeni başlangıçlar için önemli galibiyet aldık." şeklinde konuştu.

Visca'nın sakatlanmasının kendilerini zor durumda bıraktığını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Pragmatik düşünmek, formasyonda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. 4-4-2 şeklinde oyuna başladık. Oyuncu grubunun 'savunmada nasıl karşılayacağız, hücumda neler yapacağız, baskıya nasıl devam edeceğiz' demesi, teknik taktik konuşmaları beni mutlu ediyor. Oyunu ilk yarı koparabilirdik. Oyuncu, fiziksel, zihinsel yıpranma nedeniyle ilk yarıda maçı koparmak istedi. Bazen doğru oynadık, bazen telaş yaptık. İlk golü duran toptan kendi kalelerini attılar. Ondan sonraki goldeki atak doğru organizasyondu. Doğru yaparsan oyun ödüllendirir. İkinci golü bulduktan sonra zihinsel rahatlama oldu, özgüvenli oynayarak pozisyonlar bulduk. Kulübedeki oyuncular da oyuna girerek önemli katkı sağladı. Bir geçiş döneminde, seri galibiyetler için önemli galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

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Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu
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