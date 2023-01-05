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Giriş Tarihi: 5.1.2023 15:27

Gremio taraftarından Luis Suarez'e görkemli karşılama

AA
Gremio taraftarından Luis Suarez’e görkemli karşılama

Brezilya ekibi Gremio'nun kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'in imza törenine, yaklaşık 30 bin taraftar katıldı.

Geçen hafta anlaşmaya vardığı Brezilya temsilcisi ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Suarez için Gremio Arena'da hava fişek gösterileri eşliğinde düzenlenen imza törenine katılan taraftarlar, futbolcu lehine uzun süre tezahüratta bulundu.

Törenin ardından sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Suarez, "Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler! Harika bir karşılama oldu. Kalpten gelen hislerinizle beni çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.

Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid ve Nacional'de forma giyen Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada 68 gol kaydetti.

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Gremio taraftarından Luis Suarez'e görkemli karşılama
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