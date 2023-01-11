Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Manchester United’ın gündemindeki Weghorst için Ten Hag’dan transfer cevabı

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'a İngiliz devi Manchester United talip oldu. Manchester United menajeri Erik ten Hag, Beşiktaşlı Weghorst'un transferiyle ilgili ilk kez konuştu. İşte ayrıntılar...

DE TELEGRAAF: ADIM ADIM UNITED'A

Hollanda'nın önemli basın yayın organı De Telegraaf, Wout Weghorst'un adım adım Manchester United'a yaklaştığını duyurdu. Haberde Manchester United'ın Ocak transfer döneminde pek fazla harcama yapmak istemediği ve bu yüzden Weghorst'u kadroya katmak için Burnley ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Burnley Menajeri Vincent Kompany'nin de Weghorst'un ayrılığına onay verdiği ifade edilen haberde "Ten Hag için uzun boylu forvet ciddi bir hedef haline geldi. Manchester United, geçen yaz yaptığı önemli yatırımlardan sonra artık milyonları masaya koyamıyor. O zamanlar, Ten Hag'ın 220 milyon avro harcamasına zaten izin verilmişti fakat Glazer Ailesi, bu kış ciddi yatırımlar yapmama kararı aldı. Weghorst'un neredeyse hiçbir maliyeti yok. Burnley, anlaşmalara aykırı olarak kiralama anlaşması aniden bozulduğu için Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödemek zorunda. Manchester United Burnley'e tazminat ödeyecek." denildi.

DAILY MAIL: ABOUBAKAR OLURSA WEGHORST AYRILACAK

İngiltere'den Daily Mail, Manchester United'ın kiralık anlaşmayı bozduğu için Burnley'e 2.8 milyon Euroluk bir ödeme gerçekleştireceğini ve bu ödemenin Beşiktaş'a verileceğini iddia etti. Haberde Beşiktaş'ın Weghorst'u gönderme konusunda isteksiz olduğu fakat oyuncunun Manchester United'a transfer olma isteği sebebiyle transfere engel olamayacağı ifade edildi.

Daily Mail, Beşiktaş'ın bu transfere ancak Weghorst'un yerini doldurma şartıyla izin verebileceğini iddia etti. Haberde Beşiktaş'ın Al-Nassr'da forma giyen Aboubakar ile ilgilendiği ve Kamerunlu golcünün transferinde mutlu sona ulaşması durumunda Weghorst'a izin vereceği aktarıldı.

THE SUN: ANLAŞMA TAMAMLANDI

İngiltere'den The Sun, Manchester United'ın Weghorst transferinde mutlu sona ulaştığını okuyucularına aktardı. Haberde Weghorst'un Manchester United'ın Carabao Kupası yarı final maçında kadroda olabileceği belirtildi.

The Sun'da yer alan haberde Wesley Sneijder ve Andy Cole gibi efsane isimlerin Weghorst transferine şüpheyle yaklaştıklarına vurgu yapıldı.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN WEGHORST SÖZLERİ

Adana Demirspor'dan sonra Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışına katılan Beşiktaş'ta tüm gözler Wout Weghorst'a çevrildi. Manchester United'la gizlice anlaşan Hollandalı golcü en kısa sürede İstanbul'dan ayrılıp, İngiltere'ye gitmek istese de yönetimin kararlı tutumu sürüyor. Weghorst için 2,5 milyon euro tazminat teklif eden Burnley kulübünden en az 4-5 milyon euro almayı planlayan siyah-beyazlılar, yeni golcü transferi yapmadan Hollandalı santrforu bırakmayı da düşünmüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda kararlı olduğu ifade edildi. Çebi'nin yönetim kurulu arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede golcü transferi yapmadan Weghorst'un Manchester United'a gitmesine izin vermeyeceğini dile getirdiği öğrenildi. Zirve yarışında çok kritik bir noktada bulunduklarının altını çizen Başkan Çebi'nin, "Adana Demirspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yeniden güzel bir hava yakaladık. Bu kritik süreçte takımı santrforsuz bırakmam. Kaliteli bir golcü aldıktan sonra şartlarda da anlaşırsak Weghorst'u yolcu ederiz. Aksi halde Weghorst takımda kalır" diye konuştuğu aktarıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyetin, Weghorst konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile aynı görüşte oldukları da ifade edildi.

TEN HAG'DAN AÇIKLAMA

Hollandalı teknik adam Charlton ile oynadıkları Lig Kupası maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kış transfer döneminde Weghorst'u transfer edeceklerine dair çıkan haberlerin kendisine sorulması üzerine Hollandalı hoca, "Ne yazık ki bu konuda yorum yapamam" sözlerini kullanmakla yetindi.

Erik ten Hag'ın vatandaşı Wout Weghorst'u özellikle istediği ve takım içerisinde alacağı role kadar planladığı geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Beşiktaş'ın Aboubakar transferini tamamlamasının ardından Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedilip Manchester United'ın yolunu tutması bekleniyor.

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla bu sezon 18 resmi karşılaşmada görev yaptı. Weghorst bu maçlarda 9 gol atarken 4 asit yaptı. Weghorst ayrıca Katar 2022'de Hollanda Milli Takımı ile Arjantin'e 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. (Milliyet)