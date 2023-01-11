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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:14

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexis Sanchez şampiyonluk için Süper Lig devine geliyor! Oyuncu için Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexis Sanchez şampiyonluk için Süper Lig devine geliyor! Oyuncu için Fenerbahçe...

Fenerbahçe, perşembe günü başlayacak transfer sezonunu hareketli geçirecek takımlardan biri olacak gibi görünüyor. Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Sarı-lacivertlilerin transferde önceliği golcü transferi olacak. Teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle yaptığı görüşmede vakit geçirmeden golcü transferinin sonuçlandırılmasını istedi.

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçeli yetkililerle yapılan ilk görüşme sonrası Marsilyalı hücum oyuncusunun düşünmek için süre istediği öğrenildi. Fransız basının da geçen habere göre Sarı-lacivertliler, bu sezon iyi bir performans sergileyen Alexis Sanchez için tüm şartları zorlama kararı aldığını yazdı. Detaylar haberimizde...

HEDEFTE ALEXİS SANCHEZ VAR
Fenerbahçe sezon başında net bir golcü aramış transferin sonuna doğru Michy Batshuayi ile mukavele imzalamıştı. Daha güçlü ve tecrübeli bir golcü arayan Sarı-lacivertliler önce Aziz Yıldırım'ın da transfer etmek istediği Alexis Sanchez bir kez daha Fenerbahçe'nin gündeminde. Sezon başında kadroya katmak istenilen yıldız golcü için ara transfer döneminde de yeniden bir hamle yapılacak.

JORGE JESUS YAKIN TAKİPTE
Tecrübeli oyuncunun performansını yakından takip eden Jorge Jesus, Şilili golcüyü devre arasında kadroya katmanın hayalini kuruyor. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için ocak ayında 2 milyon euro bonservis ücreti ödemeyi planladığı öne sürüldü.

İSTATİSTİK
Marsilya'da Igor Tudor'un düzenli olarak forma verdiği başarılı oyuncunun bu sezon Fransız ekibinde 7 golü var. (Akşam)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexis Sanchez şampiyonluk için Süper Lig devine geliyor! Oyuncu için Fenerbahçe...
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