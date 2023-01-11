Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Eden Hazard transferinde Premier Lig’den rakip! Arsenal’de Hazard için...

Kaybedilen son Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'deki zirve yarışında dezavantajlı bir konuma gerileyen Fenerbahçe , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertlilerin Real Madrid forması giyen Eden Hazard ile ilgilendikleri belirtilmişti.

İLK TRANSFER AÇIKLANDI

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, transfere ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin resmiyete dökmeye hazırlandığı Samet Akaydın'ın transferi konusunda yaptığı KAP açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HAZARD İDDİASI

Samet Akaydın transferini tamamlayan Fenerbahçe, asıl bombayı Real Madrid'den ayrılması beklenen Eden Hazard'ın transferi ile patlatmak istiyor. Sarı-Lacivertlilerin bu transferi bitirmek adına girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

MENAJERLERİNİ ÇAĞIRDI

İspanyol basınında, geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin, Eden Hazard'ı kiralamak için Real Madrid'le temasa geçtiğini yazmıştı. Real'in de kararı oyuncuya bıraktığı belirtilmişti. Belçikalı süperstarın son hamlesi heyecan yarattı.

Hazard, iki menajerini Madrid'e çağırdı. Tecrübeli futbolcunun menajerleri, kadroda düşünülmeyen yıldızın Real Madrid ile geleceğini masaya yatıracak. İspanyol devinin, Hazard'ı bedelsiz olarak göndermeye de kiralamaya da sıcak baktığı kaydedildi. Hatta Real Madrid, 32 yaşındaki oyuncunun kiralanması halinde maaşının bir bölümünü üstlenmeye de hazır.

AYAĞA KALDIRACAK TRANSFER

Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 kaybeden, ezeli rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde sansasyonel bir transfere imza atması muhtemel. Eden Hazard her ne kadar Real Madrid'de bekleneni veremese de hem isim hem de yetenek olarak taraftarı ayağa kaldıracak bir isim. Yönetimin, ekonomik şartları uygun olması halinde bu transferi çok istediği kaydedildi.

BATSHUAYİ FAKTÖRÜ

Sarı-Lacivertliler, Hazard'ı ikna etmek için Michy Batshuayi kozunu kullanmayı planlıyor. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve son olarak Dünya Kupası'nda birlikte mücadele ettiği Eden Hazard için kolları sıvamaya hazır. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Fenerbahçe eğer Hazard'ı kiralar ve performansından memnun kalırsa, bu sezonun sonunda uygun bir bedelle bonservisini de alabilir.

PREMİER LİG'DEN SÜRPRİZ TALİP!

Chelsea'de sergilediği başarılı performansın ardından Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, İspanyol devinde beklentileri karşılayamamış olsa da yine iddialı bir şekilde Premier Lig'e dönebilir. Premier Lig'in lideri Arsenal'in Eden Hazard için devrede olduğu ifade ediliyor.

HÜCUM HATTINA BİR TAKVİYE PLANLANIYOR

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sezonun ikinci yarısı için hücum hattına bir takviye yapmak isterken Shakhtar'dan Mykhaylo Mudryk'in ismi öne çıkıyordu. Media Foot'un haberine göre ise Arsenal, Mudryk transferinin alternatifi olarak Real Madrid'den Eden Hazard'ın kadroya katılmasını belirledi.

MLS'TEN DE TALEP VAR

Belçikalı yıldız için Arsenal ve Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsedilirken MLS kulüplerinin de kendisi için devrede oldukları aktarıldı. MLS hamlesi, sezon sonu için muhtemel şekilde gösterilirken Hazard'ın sezonun ikinci yarısını bir takımda kiralık olarak geçirebileceği ifade edilmekte. (Milliyet)