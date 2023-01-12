Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

- LİG TARİHİNİN İLK PENALTI GOLÜNÜ ATTI

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim olarak da tarihe geçti. Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart 1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

- 2018-2019 SEZONUNA ADI VERİLDİ

Lefter Küçükandonyadis'in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019'u "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" adıyla oynattı.