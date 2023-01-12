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Giriş Tarihi: 12.1.2023 12:07

Son dakika transfer haberleri: Manchester City, Efe Sarıkaya için geldi! İşte önerilen rakam

Son dakika transfer haberleri: Manchester City, Efe Sarıkaya için geldi! İşte önerilen rakam

Altay’ın 17 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya’yı dev kulüpler radarına aldı. Madrid’den sonra, Manchester City de genç yıldız adayı için devreye girdi. Siyah-beyazlıların 3 milyon euro istediği oyuncunun iki maçını canlı izleyen Manchester City ilgi yazısı gönderdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon vitrine çıkan genç stoper Efe Sarıkaya transferin gözdesi haline geldi. Geçen ay İspanyol ekibi Atletico Madrid'in resmi teklif sunduğu oyuncu için İngiliz devi Manchester City'nin ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.

City'nin scoutu tarafından Denizli ve Altınordu maçlarında canlı izlenen genç yıldız adayı için Atletico Madrid, 600 bin euroluk teklif sunmuştu. Bu rakamı düşük bulan Altay Yönetimi, öneriyi değerlendirmeye almamıştı. ulaştığı bilgiye göre City'nin teklifi ise sonraki satışından yüzde vermek üzere 1 milyon euro...

2024'E KADAR KONTRATI VAR
Oyuncunun başka bir kulübe transferinden pay almak isteyen İzmir temsilcisi, ayrıca Efe'yi sezon sonuna kadar kadrosunda tutma şartıyla satmayı planlıyor. İlk yarıda görev aldığı 17 maçın 15'inde ilk 11'de şans bulan milli futbolcunun, Siyah-Beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp en az 3 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. (Milliyet)

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Son dakika transfer haberleri: Manchester City, Efe Sarıkaya için geldi! İşte önerilen rakam
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