Son dakika: Beşiktaş ara transfer sezonuna hızlı başladı! Dmitri Barinov...

BARİNOV İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha Dmitri Barinov'u transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Oyuncunu menajeri Pavel Banatin, "Beşiktaş Dmitri'nin transferiyle ilgileniyor. Satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisi için görüşmeler var. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğunu kulüpten öğrenebilirsiniz" dedi.