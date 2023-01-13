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Giriş Tarihi: 13.1.2023 12:12 Son Güncelleme: 13.1.2023 12:30

Son dakika: Beşiktaş ara transfer sezonuna hızlı başladı! Dmitri Barinov...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş ara transfer sezonuna hızlı başladı! Dmitri Barinov...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha Dmitri Barinov'u transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı.

Ara transfer döneminin başlamasıyla hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta Weghorst sonrası gözler takıma yeni katılacak isimlere çevrildi. Forvete Aboubakar'ı gündemine alan Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi.

BARİNOV İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha Dmitri Barinov'u transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Oyuncunu menajeri Pavel Banatin, "Beşiktaş Dmitri'nin transferiyle ilgileniyor. Satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisi için görüşmeler var. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğunu kulüpten öğrenebilirsiniz" dedi.

Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Barinov'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son dakika: Beşiktaş ara transfer sezonuna hızlı başladı! Dmitri Barinov...
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