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Giriş Tarihi: 18.1.2023 22:54 Son Güncelleme: 18.1.2023 22:55

Beşiktaş'tan Ankaragücü maçına ilişkin sert açıklama!

Beşiktaş’tan Ankaragücü maçına ilişkin sert açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne penaltılarda kaybederek elenmişti. Karşılaşma sonrasında Beşiktaş internet sitesinden maçta yaşananlar için bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı

Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz."

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Beşiktaş'tan Ankaragücü maçına ilişkin sert açıklama!
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