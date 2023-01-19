Galatasaray, Jean Philippe Mateta İle İlgileniyor! Premier Lig’de Crystal...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek yoluna devam eden Galatasaray, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; ara transfer dönemi açıldıktan sonra golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray, özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılı kulübün gündemine gelen son santrfor Crystal Palace'tan.

11 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

İngiliz ekibinin tam 1 yıl önce 11 milyon Euro'ya renklerine bağladığı, ancak bu sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Jean Philippe Mateta'nın, bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantıların da olumlu geçtiği öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN TAM NOT

Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrfor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da, Mateta'ya tam not verdiği bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Gomis ve Icardi ile rekabete girmesi için 25 yaşındaki Jean-Philippe Mateta'yı kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Jean Philippe Mateta, bu sezon forma giydiği 19 maçta 3 gol kaydetti. Fransız forvet 2022 yılında Alman ekibi Mainz'dan transfer olmuştu.

GÖZLER FOFANA'DA...

Bilindiği üzere, Galatasaray'ın gündemine geçtiğimiz günlerde Chelsea forması giyen David Datro Fofana da gelmişti. İngiliz kulübünün bu yıl başında 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 20 yaşındaki David Datro Fofana'yı tecrübe kazanması amacıyla kiralamaya karar vermesinin ardından devreye giren Sarı-Kırmızılılar, sürecin daha fazla uzamaması adına son teklifini yaptı. Galatasaray'ın planı, Fildişi Sahilli forveti 1.5 sezonluğuna kiralamak. Ancak genç oyuncuyla ilgili Chelsea'ye çok sayıda teklif geldiği ve İngiliz kulübünde henüz son kararın verilmediği öğrenildi. Chelsea'nin cevabı, Galatasaray'ın yol haritasını da etkileyecek.

ISRARLI OLMAYACAKLAR

Eğer İngilizler, Galatasaray'ın son teklifini geri çevirirse, Sarı-Kırmızılı kulübün Fofana konusunda ısrarlı olmayacağı ve listedeki alternatif isimlerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler, yeni golcüyü ocak ayı bitmeden İstanbul'a getirmek için yoğun mesai harcıyor. (ajansspor)