Galatasaray’a PSG’den bir süper yıldız daha! Renato Sanches...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Yönetim, PSG'de forma giyen Renato Sanches transferi için harekete geçildi.

TRANSFER KOŞULLARINI SORDU

Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan G.Saray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu.

TARAFTARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Portekizli oyuncu Renato Sanches'e ilgisi taraftarların oldukça dikkatini çekti.

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı. Ardından takımın çeşitli alt kategorilerinde forma terletti. Sonrasında ise Benfica'nın A seviyesinde forma terletme başarısı gösterdi. Futbolcu Benfica'da sergilediği performansla adeta kendisine hayran bıraktı.

BAYERN'E TRANSFER OLDU

Bu başarılı performansıyla 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde ise istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. Futbolcunun sonraki adresi ise kiralık olarak İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea sonrasında ise Bayern'den Fransız ekibi Lille'e kiralandı.

LILLE İLE YENİDEN ÇIKIŞ

Lille'de ise performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline geldi. Fransız ekibi Lille'den ülkenin en büyük kulüplerinden PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde futbolcunun PSG ile yollarını ayırması gündeme geliyor. Renato Sanches'in ana mevkii merkez orta saha olarak göze çarpmakta. Bunun yanında on numara ve orta sahanın sağında görev alabiliyor. (sporx.com)