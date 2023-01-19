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Giriş Tarihi: 19.1.2023 23:29

Jorge Jesus'tan flaş transfer açıklaması!

Jorge Jesus’tan flaş transfer açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından transfer açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefimiz finale çıkmak. Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı."

Jesus transfer çalışmaları hakkında ise, "Takıma 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz." şeklinde konuştu.

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Jorge Jesus'tan flaş transfer açıklaması!
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