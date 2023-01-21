Dursun Özbek’ten önemli açıklamalar! Biz cevabı sahada...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Özbek'in o sözleri...

"BAZI KULÜPLER ÜSTÜNE ALINMIŞ"

Dün yaptığım açıklamada PFDK'nın vermiş olduğu haksız kararları söyledim. Sadece Galatasaray'a yapılan haksızlıklar değil Kulüpler Birliği'ndeki arkadaşların birçoğunun PFDK ile ilgili itirazları var. Haksızlıkları onlar da dile getiriyor. Galatasaray'a yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediği, bunların bir son bulması gerektiğini söyledik. Orada yapmış olduğumuz açıklama, genelde PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu.

"HERKES İÇİN ADALETİ İSTEYEN BİR KULÜBÜZ"

Yakışmayacak, seviyesi tartışılacak, Sportif AŞ Başkanvekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizlikliklere ihtiyacımız yok. Yaptığımız açıklamalarla, duruşumuzla herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için bu açıklamayı zaruri gördük.

"GEREKEN CEVABI SAHADA VERDİK"

Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarda söyledik. Bunun için biz futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. İlgili kulübe gereken cevabı sahada verdik.

"YEL, KAYADAN TOZ ALIR"

Bugün yine taraftarımızla beraber sahadayız. Onlara da PFK tarafından büyük bir haksızlık yapıldı. Gereken cevap yine sahada verilecektir. Galatasaray'ın büyük taraftarı, herkesin korkulu rüyası. Bugün gereken cevabı yine ilgililere vereceğiz. Yel kayadan toz alır. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız. Biz Türk futbolunun en önemli kurumuyuz.

"ÜSLUBA DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Her zaman söylediğim gibi, artık masada ve sahada adaletin gelmesi lazım. Üsluba dikkat etmemiz lazım. Sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz lazım.

"G.SARAY'IN DURUŞU BÖYLE BİR DURUŞ DEĞİL"

Kulüpler Birliği'ndeki üslup ile basına yapılan açıklamalar çok farklı. Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Bana ve ona yapılan hitabet tarzını gördünüz. Biz bu seviyeye inmeyiz. Galatasaray'ın duruşu, böyle bir duruş değil. Başkaları, sadece kendileri için adalet isteyebilir. Biz herkes için adalet istiyoruz. Her zaman adaleti isteyen bir takım olacağız.

"BU DURUM SÖYLEMLERLE DEĞİŞEMEZ"

İyi bir takımız. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. Galatasaray, kendi misyonuna yakışır şekilde mücadelesini verecek. Bu durum söylemlerle değişemez. Galatasaray, Türk sporunun en önemli kuruluşudur. Ne söylersen söyle, bu değişmez. Yel ancak kayadan toz alır.

"RAKİPLERİN KORKULU RÜYASIYIZ"

Galatasaray ile taraftarı bütünleşince başarı kaçınılmaz. En büyük doluluk Galatasaray'da. Her maçı 45-50 bin kişi izliyor. Verilen cezaya rağmen, bugün yine en aşağı 50 bin kişiye oynayacağız. Galatasaray'ın büyüklüğü bu. Galatasaray, rakiplerinin korkulu rüyası!

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

Dursun Özbek'in açıklamlarına, Fenerbahçe kulübünden yanıt geldi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır:

Türk futboluna "ofsaytımsı" derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.

Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman 'kulüplerinin önüne geçen' Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların "ana odağı" Fenerbahçe, "ana hedefi" ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!

Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda "bu ligi bitirtmeyiz" tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor;

Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü