Enner Valencia Fenerbahçe’yi sırtlıyor! Tüm kulvarda 27 maçta...

33 yaşındaki Enner Valencia, bu sezon gösterdiği performansla altın gibi parlıyor. Tüm kulvarlarda 27 maçta 18 kez fileleri sarsan deneyimli santrfor, Fenerbahçe'yi sırtında taşıyor.

Süper Lig ve Avrupa kupalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahneye çıkan yıldız futbolcu, sarı-lacivetlilerin Çaykur Rizespor'u 2-1 devirdiği maçta takımına çeyrek final biletini getirdi.

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok gol atan (18) ismi olan deneyimli forvet, Süper Lig'de 15 gollük performansıyla krallık yarışında ilk sırada bulunuyor.

En yakın rakiplerine +5 fark atarken 4 de asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin ligde aldığı 38 puanın 12'sine direkt etki ederek yüzde 32'sinde başrol oynadı.



YÖNETİMLE SÖZLEŞME PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR

Valencia, Avrupa Ligi gruplarında Kanarya'ya hayat verdi. Rennes maçlarında 1'er kez ağları havalandırarak F.Bahçe'nin hanesine iki puan yazdırmasına yardımcı olan yıldız futbolcu, takımının grubu Fransız ekibinin önünde 14 puanla lider tamamlamasına büyük katkı sağladı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'ya imza attırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıllık yeni kontrat yapılması planlanan Ekvadorlu oyuncuya, yaşından dolayı çok ciddi bir zam yapılması planlanmıyor. 1.8 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu ise sağlam bir kontrat yapıp kariyerinin son senelerinde iyi maaş kazanmak istiyor. Bu nedenle taraflar arasında henüz anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi.



GÜRCAN BİLGİÇ

Farkı, karakteri ve fedakârlığı...

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe'de adeta ikinci baharını yaşıyor. Sezona çok iyi girdi, bunu kasımdaki Dünya Kupası'na bağlamıştık. 'Sözleşmesi bitiyor, orada kendini göstermek istiyor' diye düşünüyorduk. Ama öyle bir oyuncu ki iş karakterini ve sahadaki fedakârlığını hesaplamadık. Kendini sakınmayan, tekmeye kafa uzatan, ayağını her pozisyona sokan bir karakter var karşımızda. Bunun ödülünü de sahada alıyor. Oynamadığı maçlarda yaşanan sıkıntılar da Fenerbahçe için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.



ALİ GÜLTİKEN

Özel yeteneklere sahip bir oyuncu

Valencia, bu sene çok etkili gibi görünse de geldiği günden beri sahada olduğu her anda aynı performansı ortaya koydu. Yalnızca bu sezon değil diğer sezonlarda da F.Bahçe'nin en iyisiydi. Bir forvet olarak çok yönlü bir oyuncu. Merkezde ve kanatlarda ayrıca gezici olarak da forma giyebiliyor. Hangi pozisyonda olursa olsun gol için gereken yerde bulunma kabiliyetiyle fark yaratıyor. Dünya Kupası'nda da çok ön plana çıktı. F.Bahçe'de aynı şekilde devam ediyor. Takımda bu kadar önemli forvetler arasında farkını ortaya koyması onun ne kadar ekstra yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.



İSKENDER GÜNEN

Hücuma yazılacak ilk isim olmalı

Valencia kariyerli bir isim. F.Bahçe'ye transfer olduktan sonra bu güne kadar önemli katkılar yaptı. Kritik gollere imza attı. Çabukluğu, sürati ve her şeyden önemlisi savunmanın arkasına yaptığı koşularda pozisyona girmesiyle büyük bir güç. Katar'a gitmeden önce F.Bahçe'nin oynadığı her maçta kendi kariyerine uygun müsabakalar çıkardı. Sakatlık yaşamadığı halde bazı maçlarda kendisine nedense görev verilmedi. Gerek Gaziantep gerekse kupada Çaykur Rizespor maçları gösterdi ki hücumun ilk 11'ine yazılacak ilk isim olmalı.