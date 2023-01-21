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Giriş Tarihi: 21.1.2023 16:46

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda bir orta saha takviyesi yapmak isterken, gündemine Martin Hongla'yı aldı. İşte İtalyan basınından konuya ilişkin yansıyan bilgiler...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.İtalyan basınına göre; Sarı-Lacivertliler, Verona'dan ayrılması beklenen Hongla ile ilgileniyor.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim girdi.Tuttomercatoweb'in haberine göre; F.Bahçe, Hellas Verona ile yollarını ayırması beklenen Martin Hongla ile ilgileniyor.Haberde; 24 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu Cagliari'nin de istediği belirtildi.

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Orta saha ve önlibero bölgelerinde görev yapabilen 24 yaşındaki başarılı savunmacı için haberde şu ifadelere yer verildi: "Hellas Verona'dan ayrılması beklenen Martin Hongla'nın geleceği ile ilgili kısa bir süre içinde haber bekleniyor.İtalya ekibi Cagliari onun yeni takımı olabilir.
Ancak Fenerbahçe de Hongla'nın peşinde ve bir süredir 24 yaşındaki oyunucunun transferiyle ilgileniyor."

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Kamerunlu oyuncunun Hellas Verona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.
Hongla, geçen sezon kiralık olarak İtalyan ekibinde forma giydi. Yıldız oyuncu, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Royal Antwerp'ten 3.7 milyon euro karşılığında bonservisi alındı.

Bu sezon toplam 10 maç görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 613 dakikada sahada kaldı.Fenerbahçe, bir sonraki maçını Ümraniyespor ile oynayacak.

Mücadele 23 ocak pazartesi günü başlayacak.Maçın başlama saati 20.00.Kanarya, Ümraniyespor maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.

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Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...
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