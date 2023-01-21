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Giriş Tarihi: 21.1.2023 19:28 Son Güncelleme: 21.1.2023 19:33

Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından Selçuk İnan hakemlere isyan etti!

AA
Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından Selçuk İnan hakemlere isyan etti!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, hakemlerin yönetiminden şikayetçi olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Konuşmama çok üzgün olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Böyle artık klişe haline geldi ama evet biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. Çok üzgünüm, ilk defa bu kadar net şekilde söylüyorum, gerçekten çok üzgünüm. Çünkü maçın ilk düdüğünden itibaren kulübedeki herkes 'Biz bugün yandık' diyorsa belli ki bir şey vardır, olacaktır. Bu hissi maalesef hakemler bize verdi. Onun için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ NİYETLİ OLMADIĞINI HİSSETTİK"

"Sadece son dakikadaki penaltı pozisyonunu değerlendirmek istemiyorum ama maçın genelinde hakem bize bu şekilde davrandı. Çok iyi niyetli olmadığını hissettik. Zaten gerekeni de yaptı." diyen Selçuk İnan, "Penaltı pozisyonunu (Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon) bence VAR'dakilerden bile daha iyi, daha net gördü çünkü tam gözünün önündeydi ama hemen oradan kaçmayı tercih etti. Penaltıyı verseydi, VAR ona 'Penaltı değil, gel bak' demeyecekti. Onu biliyordu. Bu da bizi şaşırtmadı ama beni çok üzdü, üzmeye de devam ediyor. Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Belki de o pozisyon maçın kırılma anıydı, penaltı olsaydı 2-1 maçı kazanabilirdik. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Maçın hakkı bu değildi, hem oyuncularım için çok üzgünüm hem de hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm." şeklinde konuştu.

Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın golünü atan genç oyuncu Yasin Özcan hakkında ise "Yasin'i bu formayı hak ettiği için oynatıyorum. Ona güveniyorum, o da güvenin karşılığını veriyor. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder. Gol attığı için tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından Selçuk İnan hakemlere isyan etti!
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