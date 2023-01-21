Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından Selçuk İnan hakemlere isyan etti!

"ÇOK İYİ NİYETLİ OLMADIĞINI HİSSETTİK"

"Sadece son dakikadaki penaltı pozisyonunu değerlendirmek istemiyorum ama maçın genelinde hakem bize bu şekilde davrandı. Çok iyi niyetli olmadığını hissettik. Zaten gerekeni de yaptı." diyen Selçuk İnan, "Penaltı pozisyonunu (Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon) bence VAR'dakilerden bile daha iyi, daha net gördü çünkü tam gözünün önündeydi ama hemen oradan kaçmayı tercih etti. Penaltıyı verseydi, VAR ona 'Penaltı değil, gel bak' demeyecekti. Onu biliyordu. Bu da bizi şaşırtmadı ama beni çok üzdü, üzmeye de devam ediyor. Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Belki de o pozisyon maçın kırılma anıydı, penaltı olsaydı 2-1 maçı kazanabilirdik. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Maçın hakkı bu değildi, hem oyuncularım için çok üzgünüm hem de hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm." şeklinde konuştu.