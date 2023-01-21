Trabzonspor’dan Ola Brynhildsen harekatı! Oyuncu ile ilk temas...

Spor Toto Süper Lig ekiplernden Trabzonspor, ara transfer dönemi için harekete geçti. Bordo mavililer, Ola Brynhildsen transferi için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezonda da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 1999 doğumlu oyuncu için kulübü Molde ile ilk temas kuruldu.

ABDULLAH AVCI RAPORUNU SUNDU, BEKLİYOR

Trabzonspor'un satın alma opsiyonu ile kiralamak için başlattığı görüşmelerde genç futbolcunun da uzun zamandır takımından ayrılmaya sıcak bakmasının etkisinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği ve "Top tekniği ve bitiriciliği üst düzeyde. Her iki kanatta da görev alabiliyor. İhtiyacımız olan bir oyuncu" raporu verdiği bilinirken, yönetimin kısa süre içinde transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.



TRABZON'A 2 GOL ATTI!

Norveç Milli Takımı formasını iki kez giyen 1.75 boyundaki Ola Brynhildsen, 2021'de Konferans Ligi eleme turunda Molde formasıyla Trabzonspor'a karşı oynamış ve 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.