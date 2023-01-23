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Giriş Tarihi: 23.1.2023 23:37

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Fenerbahçe ince ince doğranmıştır"

AA
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Fenerbahçe ince ince doğranmıştır

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, HangiKredi Ümraniyespor maçındaki hakem yönetiminden şikayetçi olduklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertli ekibin 2-1 kazandığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bilecik, yarın kamuoyuna kendi kanallarından hakem kararlarına ilişkin açıklamada bulunacaklarını belirtti.

Hakem yönetimlerinin kabul edilebilir olmadığını belirten Bilecik, "Yarın son derece geniş ve uzun boylu bir açıklamamız olacak. Gördüğünüz gibi bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Hakemin çok kararsız bir yönetim sergilediğini dile getiren Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maça bakılınca sizin de kamuoyunun da bu anlamda yorumları ortak şekilde gerçeği bulacak. Yarın biz de geniş şekilde değerlendirip sizlerle paylaşacağız. 90 dakika boyunca oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapış olduğu kararsızlıklar, lehimize ve aleyhimize yapmış olduğu tutum kabul edilebilir değil. Sosyal medyaya bakınca algı yönetimi devam ediyor. Bu akşam tüm sporseverler, pozisyonları inceleyince gerçekle buluşacak. Bu şartlar altında hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı mutluyuz ama söyleyeceğimiz bir hayli şey birikmiş vaziyette. Bunları yarın detaylı şekilde sizlere anlatma şansımız olacak."

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Fenerbahçe ince ince doğranmıştır"
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