Gençlerbirliği, Muhammed Himmet Ertürk’ü transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Muhammed Himmet Ertürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, sağ kanatta görev yapan 29 yaşındaki Muhammed Himmet Ertürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Teco Karacabey Belediyespor'da forma giyen Muhammed Himmet Ertürk, Menemenspor, Giresunspor, Denizlispor, Gaziantep FK ve Kırıkhanspor gibi takımlarda oynadı.

Öte yandan Edirnespor'a kiralanan 22 yaşındaki Ataberk Gök'ün sözleşmesinin de 2027 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Başkent ekibi, Sakaryaspor'a transfer olan Ukraynalı oyuncusu Dmytro Grechyshkin için de teşekkür mesajı yayımladı.

PENDİKSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Bu arada Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başkent ekibinde, tedavileri devam eden Musa Şahindere, İlker Karakaş ve Ahmet Arda Tuzcu'nun Pendikspor maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.