Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da hedef Renato Sanches!

Bu sezon Abdülkerim Bardakci, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Haris Seferovic gibi oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, bir dünya yıldızının daha peşine düştü.



GALATASARAY, RENATO SANCHES İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Sarı kırmızılı kulübün yönetim, Fransa Ligi'nde PSG'de forma giyen Renato Sanches transferi için harekete geçti.

TRANSFER KOŞULLAR SORULDU



Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan Galatasaray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde.

ERDEN TİMUR DEVREDE



Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda.

TARAFTARLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ



Sarı kırmızılıların, Portekizli oyuncu Renato Sanches'e ilgisi taraftarların oldukça dikkatini çekti. Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı. Ardından takımın çeşitli alt kategorilerinde forma terletti.

BENFİCA'DA PARLADI



Sonrasında ise Benfica'nın A seviyesinde forma terletme başarısı gösterdi. Futbolcu Benfica'da sergilediği performansla adeta kendisine hayran bıraktı.

BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLDU



Bu başarılı performansıyla 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde ise istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. Futbolcunun sonraki adresi ise kiralık olarak İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea sonrasında ise Bayern'den Fransız ekibi Lille'e kiralandı.

LILLE İLE YENİDEN ÇIKIŞ



Lille'de ise performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline geldi. Fransız ekibi Lille'den ülkenin en büyük kulüplerinden PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde futbolcunun PSG ile yollarını ayırması gündeme geliyor. Renato Sanches'in ana mevkii merkez orta saha olarak göze çarpmakta.

Bunun yanında on numara ve orta sahanın sağında görev alabiliyor. Renato Sanches bu sezon toplamda 15 maça çıkarkan 2 gol kaydetti. Portekizli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)