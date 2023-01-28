Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş tarihi...
Giriş Tarihi: 28.1.2023 23:54 Son Güncelleme: 28.1.2023 23:55

Son dakika haberi: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte İstanbul’a geliş tarihi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile resmen görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte genç futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Hollandalı futbolcu, imza için pazar günü İstanbul'a gelecek. Oosterwolde ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş tarihi...
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