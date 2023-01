Son dakika haberi: Okan Buruk’tan maç sonu transfer sözleri! 2 ayrılığın sinyallerini verdi...

Galatasaray takımının her zaman hedefi şampiyonluk olduğunu kaydeden Buruk, şunları ifade etti:

"Uzun zaman önce meşalenin kıvılcımlarını oluşturduk. Ateşini yükseltmeye çalışıyoruz bir yandan. Rakiplerimiz de çok güçlü. Aslında ligdeki her takım önemli, çok değerli. Her maç zor oluyor. Bizim bu şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı. İlk imza attığımda, ortada kadro yokken de hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Galatasaray takımının her zaman hedefi şampiyonluk oluyor. Ben de oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyorum. Muhtemelen bir taraftarımız var bize destek veriyorlar. Taraftarımızı mutlu eden bir futbol ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun da meyvelerini galibiyetlerle alıyoruz. Rekor kırmak güzel. Ama en önemlisi şampiyon olmak. İlk hedefimiz şampiyonluk."

Buruk, transfer çalışmalarını da değerlendirerek,"Takımımızı her türlü olumsuzluğa, şanssızlığa karşı güçlendirmek istiyoruz. Bazı mevkilerde destek olacak oyuncuları içeri katmak istiyoruz. İnşallah transfer dönemini iyi bir şekilde geçiririz. İçeriye 2-3 oyuncu katabilirsek, bizi geliştirecek. Elimizde de bizden ayrılacak oyuncular var. Yabancı oyuncuların bazılarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Bu anlamda da istekler var. Bu şekilde yol alabilirsek oradaki değişimleri de doğru bir şekilde yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.