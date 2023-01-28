Son dakika haberi: Okan Buruk’tan maç sonu transfer sözleri! 2 ayrılığın sinyallerini verdi...

Bugünkü galibiyeti Kulüp Başkanı Dursun Özbek'e armağan etmek istediğini vurgulayan Buruk,"Biliyorsunuz o Giresunlu. Bugün burada bizimle birlikte olamadı cezasından dolayı. Çok gelmek istiyordu. Ona armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

Buruk, rotasyonlar yaptıklarını, bugün oyuna giren futbolcularından gereken katkıyı aldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişiklikler yapıyoruz, yerli yabancı, bu anlamda kararlar alıyoruz. Bazen maç maç alıyoruz. Oyun içi değişiklikler de önemli. Giren oyuncuların bize katkı sağlaması çok önemli. Bugün oyuna giren oyuncularımızın katkısını gördük."

Yusuf Demir'in ayağında sakatlığının bulunduğunu, bir haftadır kendileriyle çalışamadığını belirten Buruk, iyileştiği zaman onu da kazanmak istediklerini vurguladı.