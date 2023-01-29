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Giriş Tarihi: 29.1.2023 10:08

Fenerbahçe'de dinamolara ayar! Jorge Jesus, Arao ve Crespo ile görüştü

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’de dinamolara ayar! Jorge Jesus, Arao ve Crespo ile görüştü

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa maçı öncesi Arao ve Crespo ile özel bir görüşme yaptı. Portekizli hoca, orta sahada yapılan presin önemli parçası olan ancak son haftalarda performansları düşen ikiliyi uyardı. Oyuncularından yüksek enerji istedi.

Galatasaray yenilgisi sonrası çıktığı ikisi lig, biri kupa 3 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jesus, performansları düşüşte olan orta saha ikilisi Arao ve Crespo ile özel bir görüşme yaptı. İki oyuncusundan ilk haftalardaki gibi orta alan presini istedi. Gaziantep ve Ümraniye maçlarını 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu futbol kafalarda soru işareti bırakmıştı.

26 RESMİ MAÇTA GÖREV ALDILAR
Jesus, ilk olarak Arao ve Crespo'yu görüşme odasına aldı. Bu ikiliyi, ilk haftalardaki gibi rakibe nefes aldırmayan, 90 dakika pres yapan performanslarına geri dönmeleri için uyardı. 26 resmi maça çıkan Arao, 1974 dakika görev alırken 1 gol, 3 asist yaptı. 26 yaşındaki Crespo ise 1663 dakika oynarken, 2 gol, 3 asist üretti.

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Fenerbahçe'de dinamolara ayar! Jorge Jesus, Arao ve Crespo ile görüştü
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