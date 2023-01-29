Son dakika haberleri: Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Selçuk İnan'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul'da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor'u yenen ve Fatih Karagümrük'le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.