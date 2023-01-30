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Giriş Tarihi: 30.1.2023 21:24

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Luis Suarez ve Hulk itirafı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Luis Suarez ve Hulk itirafı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sancak, transferlerle alakalı flaş ifadeler kullanırken, Luis Suarez ve Hulk itirafında da bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:

"Hulk'un kendisi ve eşi gelmek istiyordu. Ama kulübü bırakmak istemiyordu. Çok ciddi para verdim. Belki yayın gelirinin tamamını ona verdim. Çok istedim, kendisi de çok gelmek istedi. Hulk'a bonuslarla birlikte 6M€ teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor."

"Suarez'le de görüştük, eşi buraya gelmek istemedi. Eş, abi, baba problemi yaşıyoruz. Bakayoko'nun da abisi problem. Zorlaştırıyor. Bir santrfor daha alacağız. Ama Fenerbahçe maçına yetişmez."

ARDA KARDEŞLER SÖZLERİ

"Son yediğim 75 günlük cezayı şu yüzden yedim; Hakemin kapısını çaldım. Arda Kardeşler kapıyı açtı. Elimiz uzattım, 'Hocam sana hakkımı helal etmiyorum. Umarım bundan sonra belalar bulursun' dedim. Küfür, hakaret yok. Bu bir temenni."

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Luis Suarez ve Hulk itirafı!
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