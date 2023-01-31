Arsenal’den Manchester United’lı Alessio Russo’ya rekor teklif!

İngiltere'de ara transfer döneminde son saatlere girilirken, Arsenal, Manchester United forması giyen ve sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Alessia Russo için tarihe geçecek bir teklife imza attı.

Arsenal patronu Jonas Eidavall da teklifi doğrularken, ligde zirvede yer alan Manchester United 400 bin sterlinin üzerindeki teklif için henüz kararını vermedi.

Geçtiğimiz yaz Barcelona, Manchester City'de forma giyen Keira Walsh'u 400 bin sterline transfer ederken, Russo; Arsenal'e transfer olması halinde 'En pahalı kadın futbolcu' unvanını eline geçirecek.

Gelecek yaz Russo'yu bonservis ödemeden de kadrosuna katma şansı olan Arsenal, Beth Mead ve Vivianne Midema'nın uzun süreli sakatlıkları sebebiyle transferi devre arasında bitirmek istiyor.

9 lig maçında 5 kez ağları sarsan Russo, Kasım ayında Manchester United'ın Arsenal'ı 3-2 yendiği maçta rakip filelere 2 gol bırakmıştı.

Russo, Kadınlar 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanan İngiltere'nin en etkili futbolcularından biri olmayı da başarmıştı. Turnavada 4 gol atan Russo, yarı finalde İsveç'e attığı topuk golüyle de Puskas Ödülleri'ne aday gösterilmişti.