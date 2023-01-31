Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal’den Manchester United’lı Alessio Russo’ya rekor teklif!
Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:33 Son Güncelleme: 31.1.2023 15:35

Arsenal’den Manchester United’lı Alessio Russo’ya rekor teklif!

Arsenal’den Manchester United’lı Alessio Russo’ya rekor teklif!

Arsenal, İngiltere’de Kadınlar Süper Lig’inde gol krallığı yarışında zirvede yer alan Alessia Russo (23) için rekor bir teklif yaptı.

İngiltere'de ara transfer döneminde son saatlere girilirken, Arsenal, Manchester United forması giyen ve sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Alessia Russo için tarihe geçecek bir teklife imza attı.

Arsenal patronu Jonas Eidavall da teklifi doğrularken, ligde zirvede yer alan Manchester United 400 bin sterlinin üzerindeki teklif için henüz kararını vermedi.

Geçtiğimiz yaz Barcelona, Manchester City'de forma giyen Keira Walsh'u 400 bin sterline transfer ederken, Russo; Arsenal'e transfer olması halinde 'En pahalı kadın futbolcu' unvanını eline geçirecek.

Gelecek yaz Russo'yu bonservis ödemeden de kadrosuna katma şansı olan Arsenal, Beth Mead ve Vivianne Midema'nın uzun süreli sakatlıkları sebebiyle transferi devre arasında bitirmek istiyor.
9 lig maçında 5 kez ağları sarsan Russo, Kasım ayında Manchester United'ın Arsenal'ı 3-2 yendiği maçta rakip filelere 2 gol bırakmıştı.

Russo, Kadınlar 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanan İngiltere'nin en etkili futbolcularından biri olmayı da başarmıştı. Turnavada 4 gol atan Russo, yarı finalde İsveç'e attığı topuk golüyle de Puskas Ödülleri'ne aday gösterilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6'lı masaya: Bal gibi de, buz gibi de aday...
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
Çanakkale'de yolsuzluk operasyonu: İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 personel gözaltında
Tamamen alışkanlıktan
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal’den Manchester United’lı Alessio Russo’ya rekor teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA