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Giriş Tarihi: 31.1.2023 23:23

Şenol Güneş, Karagümrük maçını değerlendirdi: "Bu beraberlik bizim için eksi 2 puandır"

AA
Şenol Güneş, Karagümrük maçını değerlendirdi: Bu beraberlik bizim için eksi 2 puandır

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, hücumda etkisiz kaldıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, "Diri, topa sahip olan ve ani ataklara iyi çıkan bir takıma karşı oynadık. Daha tempolu ve hızlı olmamız gerekiyordu. Golü bulmamız rağmen oyunu tutamadık. İkinci yarının başında yediğimiz gol sonrasında tepkimizi ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Basit top kayıpları yaşadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Bu rakibin işine geldi. Öndeki oyuncuların daha hızlı ve tempolu oynaması gerekiyordu. Basit bir gol yedik. Rakip istediği beraberliği aldı. Bu beraberlik bizim için eksi 2 puandır." diye konuştu.

Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Faslı futbolcu Romain Saiss hakkındaki transfer iddialarına ilişkin, "Bizim oyuncumuz. Savunmanın ortasında bazen Welinton ile Tayyip Talha oynayabiliyor. Yine onlarla başladım. Saiss bizimle olduğu müddetçe oynayacak. Gideceği kesin olsa kadroya almazdım. Oyuncuların bu tür şeyleri transfer döneminde olabiliyor." şeklinde görüş belirtti.

Devre arasında Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'un oyundan alınmasıyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Bu maçta önde beklediğimizin altında bir düşüş vardı. Sakatlık yok. Önde top tutamadık. Orta sahayı kalabalık tutup arkaya atacağımız toplarla bir şeyler yapmaya çalıştık ama yediğimiz gol işleri tersine çevirdi. İnandırıcı şekilde hücum edemedik." cevabını verdi.

Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Güneş, "Hiçbir şey söyleyemem. Tam bilmiyorum. Geldiği zaman değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

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Şenol Güneş, Karagümrük maçını değerlendirdi: "Bu beraberlik bizim için eksi 2 puandır"
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