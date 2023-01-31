Son dakika haberi: Kritik toplantıda kulüplerden TFF'ye sitem: "Canımız yanıyor"

CANIMIZ YANIYOR!

Zirvenin en can alıcı noktası ise PFDK'nin verdiği ağır cezalar oldu. Özellikle G.Saray şikâyetlerini dile getirirken, diğer kulüpler de destek verdi. Kulüpler, "Bu kadar yüksek cezalar adaletli değil. Neye göre bu cezalar veriliyor. Ağzımızı bile açamayacak hale geldik. Neredeyse tribünlerin hepsi kapatılıyor. Maddi ve manevi olarak canımız yanıyor" diyerek TFF'ye dert yandılar. Büyükekşi ve kurmayları şikayetleri tek tek not aldı.