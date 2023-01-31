Son dakika haberi: Kritik toplantıda kulüplerden TFF'ye sitem: "Canımız yanıyor"

Dün, Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen önemli bir toplantıda Türk futbolundaki sorunlar masaya yatırılırken, TFF'den önemli isimler de bu toplantıya eşlik etti. Yapılan toplantıda kulüpler, TFF'ye yönelik eleştirilerin, dile getirildi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, dünkü zirvede konuşulanlar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte önemli toplantıda öne çıkan konular ve sitemler...
'TÜRKİYE MODELİ'GELİYOR
Kulüpler Birliği Vakfı dün İstanbul'da önemli bir toplantı yaptı. Zirvenin bir bölümüne TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticileri de katıldı. Büyükekşi, kulüplere, kurmayı planladıkları hakem akademisi ile takımların altyapı akademilerinde oluşturulmaya çalışılan "Türkiye Modeli" hakkında bilgiler verdi.
Başkanlar, MHK'nin yeni kadın patronu Lale Orta ve ekibine başarılar dilerken, genel bir yorum yapmadılar ve "İcraatlarını görmeden şu anda bir şey söylemek doğru olmaz" düşüncesini paylaştılar.
CANIMIZ YANIYOR!
Zirvenin en can alıcı noktası ise PFDK'nin verdiği ağır cezalar oldu. Özellikle G.Saray şikâyetlerini dile getirirken, diğer kulüpler de destek verdi. Kulüpler, "Bu kadar yüksek cezalar adaletli değil. Neye göre bu cezalar veriliyor. Ağzımızı bile açamayacak hale geldik. Neredeyse tribünlerin hepsi kapatılıyor. Maddi ve manevi olarak canımız yanıyor" diyerek TFF'ye dert yandılar. Büyükekşi ve kurmayları şikayetleri tek tek not aldı.
Toplantıda VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir görüşme de geçti. TFF, bunun bir defaya mahsus olduğunu ve konunun kapandığını dile getirdi. Kulüpler kendi aralarındaki değerlendirmede ise Vakıf Başkanı Ali Koç'un danışman olarak eski hakem Devid Elleray ile anlaşmasını ve yeni gelir kaynaklarını masaya yatırdı.