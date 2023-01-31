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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:06 Son Güncelleme: 31.1.2023 10:08

Son dakika haberi: Kritik toplantıda kulüplerden TFF'ye sitem: "Canımız yanıyor"

Son dakika haberi: Kritik toplantıda kulüplerden TFF’ye sitem: Canımız yanıyor

Son dakika haberleri: Dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının bir kısmına TFF yetkilileri de katılmış ve yapılan zirvede önemli konular masaya yatırılırken, başkanlar PFDK’nın verdiği cezalara isyan etti. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, yapılan zirveye ait detaylara verdi ve çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Dün, Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen önemli bir toplantıda Türk futbolundaki sorunlar masaya yatırılırken, TFF'den önemli isimler de bu toplantıya eşlik etti. Yapılan toplantıda kulüpler, TFF'ye yönelik eleştirilerin, dile getirildi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, dünkü zirvede konuşulanlar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte önemli toplantıda öne çıkan konular ve sitemler...

'TÜRKİYE MODELİ'GELİYOR

Kulüpler Birliği Vakfı dün İstanbul'da önemli bir toplantı yaptı. Zirvenin bir bölümüne TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticileri de katıldı. Büyükekşi, kulüplere, kurmayı planladıkları hakem akademisi ile takımların altyapı akademilerinde oluşturulmaya çalışılan "Türkiye Modeli" hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükekşi ayrıca, kulüplerin maliyetlerini azaltmak için Aksaray ve Niğde civarında yapılması planlanan güneş enerjisi santrali hakkında sunum yaptı. Toplantıda konu daha sonra MHK'ye geldi.

Başkanlar, MHK'nin yeni kadın patronu Lale Orta ve ekibine başarılar dilerken, genel bir yorum yapmadılar ve "İcraatlarını görmeden şu anda bir şey söylemek doğru olmaz" düşüncesini paylaştılar.

CANIMIZ YANIYOR!

Zirvenin en can alıcı noktası ise PFDK'nin verdiği ağır cezalar oldu. Özellikle G.Saray şikâyetlerini dile getirirken, diğer kulüpler de destek verdi. Kulüpler, "Bu kadar yüksek cezalar adaletli değil. Neye göre bu cezalar veriliyor. Ağzımızı bile açamayacak hale geldik. Neredeyse tribünlerin hepsi kapatılıyor. Maddi ve manevi olarak canımız yanıyor" diyerek TFF'ye dert yandılar. Büyükekşi ve kurmayları şikayetleri tek tek not aldı.

Toplantıda VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir görüşme de geçti. TFF, bunun bir defaya mahsus olduğunu ve konunun kapandığını dile getirdi. Kulüpler kendi aralarındaki değerlendirmede ise Vakıf Başkanı Ali Koç'un danışman olarak eski hakem Devid Elleray ile anlaşmasını ve yeni gelir kaynaklarını masaya yatırdı.

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Son dakika haberi: Kritik toplantıda kulüplerden TFF'ye sitem: "Canımız yanıyor"
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