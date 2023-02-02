Konyaspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Isco...

Real Madrid'de yıldızı parlayan ve son olarak Sevilla forması giyen Isco'nun transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig devlerine de yazılan İspanyol yıldız için beklenmedik bir transfer açıklaması geldi.

ISCO'DA ŞANSIMIZ YÜZDE 50"

Isco transferine dair Konyaspor'dan gelen açıklama gündeme bomba gibi düşerken, transferin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Isco transferinin bitirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akcan, "Maddi müzakereler için bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Isco son olarak forma giydiği Sevilla ile toplam 19 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asistlik katkı vermişti. 30 yaşındaki İspanyol 10 numara, 21 Aralık 2022 tarihinde Sevilla'dan ayrılmıştı.

ISCO TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtilen Isco için Konyaspor cephesinden resmi transfer açıklaması yapıldı. Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, yaptığı açıklamada Isco ile görüştüklerini doğruladı.



KONYA'DAN DEV TRANSFER HAMLESİ

Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Konyaspor, Real Madrid'in eski futbolcusu Isco ile temasa geçti.

MASADAN KALKTI

Sevilla ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin'le görüşen Isco, transferin son günü masadan kalkmıştı.

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

Şu anda boşta olan İspanyol futbolcunun babası Paco Alarcon pek çok kulüple görüşüyor. O kulüplerden bir tanesi de Konyaspor.

KONYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, "Doğru, Isco ile görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem" dedi.

BU SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Isco, 1 gol ve 3 asist kaydetti.