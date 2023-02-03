Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 3 büyüklere deplasmanda kaybetmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü lider Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışının içinde olmayı hedefliyor. Bu zorlu müsabaka öncesinde bordo-mavililerin en büyük kozu ise Teknik Direktör Abdullah Avcı. Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avcı yönetiminde uzun süredir kaybetmiyor.

Abdullah Avcı döneminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 706 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.



AVCI İLE ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI 13 MAÇ

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Bu sezon dış saha maçlarında sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, oynadığı son üç deplasmanda maçını kaybetti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyüklerine karşı oynadığı dış saha karşılaşmalarında ise kaybetmedi. Söz konusu mücadelelerde Karadeniz ekibi 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:



2020-2021 sezonu

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2



2020-2021 sezonu

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2



2020-2021 sezonu

Trabzonspor:0 - Fenerbahçe: 1



2020-2021 sezonu

Galatasaray:1 - Trabzonspor: 1



2021-2022 sezonu

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2



2021-2022 sezonu

Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1



2021/2022 sezonu

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2



2021-2022 sezonu

Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2



2021-2022 sezonu

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1



2021-2022 sezonu

Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1



2022-2023 sezonu

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0



2022-2023 sezonu

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2



2022-2023 sezonu

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0