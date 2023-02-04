Göztepe, 3’te 3 yapmanın peşinde!

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçerek ligde üst üste 3. galibiyetini elde edip, play-off hattına bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin 23. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Göztepe, 9 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 30 puanla 10. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 13 puanla 18. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisi, maçı hatasız geçerek arka arkaya 3. galibiyetini almak isterken ayrıca play-off için de iddiasını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise son haftalardaki çıkışını devam ettirip düşme hattından çıkmanın planlarını yapıyor.

Karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Alpaslan Şen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Abdülhamit Söyler ve Haydar Avcı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

