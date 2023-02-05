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Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:23

PSG'den Lionel Messi açıklaması! Takımda kalacak mı?

PSG’den Lionel Messi açıklaması! Takımda kalacak mı?

Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos, Lionel Messi ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini ve Arjantinli yıldızı takımda tutmak istediklerini söyledi.

Fransa Ligue 1'de liderliğini sürdüren Paris Saint Germain'de Lionel Messi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Kulübün sportif direktörü Luis Campos, Fransa'da yayın yapan Telefoot'a verdiği röportajda Arjantinli yıldızla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Campos açıklamasında, "Şu anda Messi ile sözleşme uzatmak için görüşme halindeyiz. Onu burada tutmak istiyoruz, bunu gizleyemem. Yeni kontrat için konuşuyoruz ve onu takımda tutmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 24 maçta süre alan Lionel Messi, 15 gol ve 14 asist kaydetti. Yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'le şampiyonluk yaşamıştı.

NEYMAR İNANILMAZ BİR OYUNCU
Takımın bir diğer yıldızı Neymar'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Campos, Gerçek şu ki Paris Saint Germain'e geldiği günden bu yana gösterdiği performansı eleştirebileceğim bir nokta yok. İnanılmaz bir oyuncu." açıklamasında bulundu.

"MBAPPE'YE ÇOK ÜZÜLDÜM"
Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak Kylian Mbappe ilgili ise Luis Campos şunları söyledi,

"Kylian'ı kaybetmek elbette zor. Sakatlandığını öğrendiğimde gerçekten çok üzüldüm. İyileşebilmek için çalıştığını ve ne kadar çaba harcadığını gördüm."

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PSG'den Lionel Messi açıklaması! Takımda kalacak mı?
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