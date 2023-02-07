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Giriş Tarihi: 7.2.2023 10:53 Son Güncelleme: 7.2.2023 11:11

Yeni Malatayasporlu Damir Ibric ve Erdal Gündüz'den Deprem Açıklaması

Yeni Malatayasporlu Damir Ibric ve Erdal Gündüz’den Deprem Açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar enkaz altında kaldı. Yeni Malatyaspor'da Damir Ibric ve Erdal Gündüz açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar enkaz altında kaldı. Yeni Malatyaspor'da Damir Ibric ve Erdal Gündüz açıklama yaptı.

Sabah 04.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş enkaz altında kaldı. 10 ilde hissedilen deprem Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u da vurdu. Yeni Malatyaspor Genel Menajeri Damir Ibric açıklamada bulundu.

"AHMET EYÜP İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Ibric, uzun süredir enkaz altında olduğu bilinen file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında bilgi verdi. Ibric, "Ahmet Eyüp'ün vefat ettiği bilgisi doğru değil, hala çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÇAPRAZ BAĞLARIM KOPTU, BARIŞ'IN DİZİNDE PROBLEM VAR"
Sözlerine devam eden genel menajer, "Benim de çapraz bağlarım koptu, Barış'ın da dizinde problem var. Şu anda Eyüp'ü arıyoruz, binasındayız" şeklinde konuştu.

GÜNDÜZ: "AFAD EKİPLERİ YETERSİZ"
Öte yandan Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Erdal Gündüz ise "Ahmet Eyüp'ün evi üst katta. Bir vinç gelse, kurtarılabilir. Şu anda futbolcu Barış Başdaş ve Damir kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyorlar. Bölgede büyük sıkıntı var, ne yazık ki AFAD ekipleri yetersiz" dedi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Kulüpten Ahmet Eyüp hakkında yapılan açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verildi.

BARIŞ BAŞDAŞ BALKONDAN ATLAYARAK YARALANDI
Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş'ın danışmanı Serdar Topçu, yaptığı açıklamada 33 yaşındaki futbolcunun deprem sırasında ikinci kattaki evinin balkonundan atladığını ve ayağından yaralandığını kaydetti.

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Yeni Malatayasporlu Damir Ibric ve Erdal Gündüz'den Deprem Açıklaması
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