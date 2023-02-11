Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.2.2023 08:53

Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti

Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti

TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Buse Coşkun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Kadın ve Erkek İçin Kılınışı Nasıl?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA