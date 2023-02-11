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Giriş Tarihi: 11.2.2023 12:20 Son Güncelleme: 11.2.2023 12:45

Son dakika: Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı!

Son dakika: Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı!

Son dakika haberleri: Depremin şiddetli olduğu illerin başında gelen Malatya'nın şehir takımı Yeni Malatyaspor ligden çekildi. Talep resmi olarak TFF’ye iletildi. Bilindiği üzere Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında hayatını kaybetmişti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden birçok şehir gibi Malatya'nın da etkilendiği, ülkeyi derinden etkileyen bu afet karşısında kentte hayatın durma noktasına geldiği vurgulandı.

Depremde aynı zamanda takımın kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da vefat ettiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız."

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Son dakika: Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı!
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