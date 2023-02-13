Son dakika Galatasaray haberleri: Nicolo Zaniolo’nun annesi Francesca Costa’dan transfer itirafı! Milan ve Tottenham...

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, transfer süreciyle ilgili İtalyan basınına açıklamalar yaptı.

İşte Costa'nın açıklamaları;

"Oğlum deli ya da hain değil, olmadığı biri gibi gösterildi. O bir çocuk, her insan gibi o da hata yaptı. Başkaları da yapıyor, hepimiz yapacağız ama olay anlatıldığı gibi değil. Daha önce Roma'da uzun süre kalabileceğimize inanıyorduk ama geçen ay bunun olmayacağını anladık."

"50-60 MİLYON İSTEDİLER"

"Tirana ile oynadığımız Konferans Ligi finalindeki golünün ardından ayrılma olasılığını düşündük. Kulüple konuştuk ve onun için 50-60 milyon euro talep ettiler. Zaniolo'ya hiçbir zaman böyle bir teklif gelmedi ve biz de Roma'da mutlu bir şekilde kaldık."

"HERKESE YENİ SÖZLEŞME YAPILDI AMA..."

"Nicolo maaşında iyileştirme bekliyordu. Takımdaki diğer oyuncuların sözleşmeleri yenilendi ama nedense onun ki için bir girişimde bulunulmadı. Haftalar geçtikçe Nicolo artık projenin bir parçası olmadığını fark etmeye başladı."

"HİÇ ADİL DAVRANMADI"

"Roma ona haziran ayında kendisini satmak istediklerini bildirdi. O andan itibaren kendini dışlanmış hissetti. Aslında her şey böyle şekillendi. Kulüp ona karşı hiç adil davranmadı."

"MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIRDI"

"Bournemouth'un ona 5 milyon euro etklif ettiği doğru değil. Zaniolo, Milan ya da Tottenham'a transfer olmak için maaşını düşürmeye hazırdı ama kulüpler Roma ile anlaşamadı."

"YENİDEN DOĞMAK İÇİN SEÇTİ"

"Galatasaray'ı seçtik çünkü Roma onu yarı yolda bıraktıktan sonra Zaniolo'ya istendiğini çok iyi hissettirdiler. Zaniolo yeniden doğmak için Galatasaray'ı seçti."

"KENDİLERİNE SÖYLENENE İNANDILAR"

"Ne ben, ne oğlum, ne de ailem taraftarlara kızgın değiliz. Romalılara her zaman minnettar olacağız. Bizi çok eleştirdiler ama bu onların suçu değil. Kendilerine söylenene inandılar."