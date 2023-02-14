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Giriş Tarihi: 14.2.2023 16:53 Son Güncelleme: 14.2.2023 17:06

Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltıyı kurtardıktan sonra hayatını kaybetti!

Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltıyı kurtardıktan sonra hayatını kaybetti!

Winkel Sport B takımının formasını giyen Belçikalı kaleci Arne Espeel hayatını kaybetti. 25 yaşındaki file bekçisi, kurtardığı penaltı sonrası yere yığıldı ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Belçika 1. Amatör Lig ekiplerinden Winkel Sport B takımının formasını giyen Arne Espeel, hayatını kaybetti. Mücadelede kurtardığı penaltı vuruşu sonrası yere yığılan 25 yaşındaki kaleci, ilk müdahalesi sahada yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen kalecinin hayatını kaybetme sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

"İZLEMESİ KORKUNÇTU"
Takımın asistanı Stefaan Dewerchin yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtirken, "Espeel yere düştüğünde top hala oyundaydı. İzlemesi gerçekten korkunçtu. Kalecimizin hastanede hayatını kaybettiği haberi hepimizi şoka uğraştı. Bazı oyuncularımız yaşanan durumu hala tam olarak idrak etmekte zorlanıyor" dedi.

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Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltıyı kurtardıktan sonra hayatını kaybetti!
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