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Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:54

Yeni Malatyaspor'lu oyuncuya Süper Lig ekibi Antalya talip oldu! Haqi Osman...

Yeni Malatyaspor’lu oyuncuya Süper Lig ekibi Antalya talip oldu! Haqi Osman...

Emrecan Uzunhan ve Balint Szabo transferlerini açıklayan, Bertuğ Yıldırım’la da anlaşma sağlayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’dan Haqi Osman ile ilgileniyor.

Doğukan Sinik, Erdal Rakip, Helton Leite, Mark Mampassi, Emrecan Uzunhan, Balint Szabo transferlerini açıklayan Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni bir ismi daha gündemine aldı.

ANTALYASPOR, HAQİ OSMAN İLE İLGİLENİYOR
Akdeniz ekibinde Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'un genç golcüsü Haqi Osman da gündeme geldi.

GOLCÜLER AYRILDI
Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın Bodrumspor'a kiralanmasının ardından kadrosunda ileri uçta oynayacak sadece Haji Wright ve Luiz Adriano kaldı. Kırmızı-Beyazlılar, Luiz Adriano'nun da Internacional'e transfer olma olasılığına karşı B planını Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım ile anlaşan Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'un golcüsü Haqi Osman'ı da gündeme aldı.

15 MAÇTA 9 GOLE KATKI KOYDU
Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 20 yaşındaki futbolcu, 2021 Ocak'tan bu yana Yeni Malatyaspor formasını giyiyor. Bu sezon 15 maçta Malatya ekibinin formasını giyen genç futbolcu, 5 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SÜPER LİG'DE GOLÜ YOK
Yeni Malatyaspor ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de mücadele veren Haqi, skor katkısı sağlayamadı. Süper Lig'de 16 maça çıkan genç futbolcu, 335 dakika sahada kalarak gol ve asist üretemedi.

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Yeni Malatyaspor'lu oyuncuya Süper Lig ekibi Antalya talip oldu! Haqi Osman...
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