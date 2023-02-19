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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Zakharyan geliyor!

Zakharyan geliyor!

G.Saray, 19 yaşındaki orta saha için Dinamo Moskova ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu ile yapılan görüşmelerin de olumlu şekilde ilerlediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Rus futbolcuya yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği gelen bilgiler arasında

Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından Arsen Zakharyan'ı da kadrosuna katmak adına yoğun çaba harcıyor. Galatasaray'ın, Chelsea'nin de peşinden koştuğu fakat Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle transferini gerçekleştiremediği 19 yaşındaki orta saha için Dinamo Moskova ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
Rus ekibinin, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini talep ettiği görüşmeler sonunda iki tarafın da el sıkıştığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, oyuncuya da 4.5 yıllık sözleşme ve sezon başına 1.5 milyon Euro önerdiği gelen bilgiler arasında. Zakharyan'ın talebinin 2- 2.5 milyon Euro arasında olduğu ve pazarlıkların olumlu şekilde ilerlediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
26 Mayıs 2003'te Rusya'nın Samara kentinde doğan 1.82 metre boyundaki Arsen Zakharyan, Dinamo Moskova'nın altyapısından yetişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 19 yaşındaki orta saha, Rusya U21 takımı ve UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.

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Bu sezon Dinamo Moskova ile çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asistle oynayan Zakharyan, 6 kez de Rus Milli Takımı'nın formasını giydi.

ALKIŞLAR BURUK'ABURUK'A
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi. Müzayededen elde edilecek gelir, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

26 ŞUBAT'TA ALANYA İLE MAÇ
G.Saray, 26 Şubat'ta (18.00) Alanya ile Antalya'da maç yapacak. TV8'in yayınlayacağı karşılaşmanın tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

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