Zakharyan geliyor!

G.Saray, 19 yaşındaki orta saha için Dinamo Moskova ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu ile yapılan görüşmelerin de olumlu şekilde ilerlediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Rus futbolcuya yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği gelen bilgiler arasında
Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından Arsen Zakharyan'ı da kadrosuna katmak adına yoğun çaba harcıyor. Galatasaray'ın, Chelsea'ninde peşinden koştuğu fakatRusya'ya uygulanan ambargonedeniyle transferini gerçekleştiremediği19 yaşındakiorta saha için DinamoMoskova ile prensip anlaşmasısağladığı öğrenildi.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ Rus ekibinin, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 15milyon Euro'luk serbest kalma maddesini talep ettiği görüşmelersonunda iki tarafın da el sıkıştığı belirtildi.Sarı-kırmızılıların, oyuncuya da 4.5 yıllık sözleşmeve sezon başına 1.5 milyon Euro önerdiği gelenbilgiler arasında. Zakharyan'ın talebinin 2-2.5 milyon Euro arasında olduğu ve pazarlıklarınolumlu şekilde ilerlediği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
26 Mayıs 2003'te Rusya'nın Samara kentinde doğan 1.82 metre boyundaki Arsen Zakharyan, Dinamo Moskova'nın altyapısından yetişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 19 yaşındaki orta saha, Rusya U21 takımı ve UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
6
Bu sezon Dinamo Moskova ile çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asistle oynayan Zakharyan, 6 kez de Rus Milli Takımı'nın formasını giydi.
ALKIŞLAR BURUK'ABURUK'A
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray TeknikDirektörü Okan Buruk dafutbolculuk yıllarında giydiğive kendi imzasını taşıyanGalatasaray ile Interformalarını açık artırmaile satılması amacıylasarı-kırmızılıların düzenleyeceğimüzayedeye verdi. Müzayededen elde edilecek gelir, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.
26 ŞUBAT'TA ALANYA İLE MAÇ
G.Saray, 26 Şubat'ta (18.00) Alanya ile Antalya'da maç yapacak. TV8'in yayınlayacağı karşılaşmanın tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.