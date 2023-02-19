Zakharyan geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından Arsen Zakharyan'ı da kadrosuna katmak adına yoğun çaba harcıyor.Sarı-kırmızılıların, oyuncuya da 4.5 yıllık sözleşmeve sezon başına 1.5 milyon Euro önerdiği gelenbilgiler arasında. Zakharyan'ın talebinin 2-2.5 milyon Euro arasında olduğu ve pazarlıklarınolumlu şekilde ilerlediği ifade edildi.26 Mayıs 2003'te Rusya'nın Samara kentinde doğan 1.82 metre boyundaki Arsen Zakharyan, Dinamo Moskova'nın altyapısından yetişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 19 yaşındaki orta saha, Rusya U21 takımı ve UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.Bu sezon Dinamo Moskova ile çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asistle oynayan Zakharyan, 6 kez de Rus Milli Takımı'nın formasını giydi.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.Müzayededen elde edilecek gelir, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.G.Saray, 26 Şubat'ta (18.00) Alanya ile Antalya'da maç yapacak. TV8'in yayınlayacağı karşılaşmanın tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak.